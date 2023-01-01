Август 2023
198 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sabina Mustayeva
Lights go out
02:03
Aziz Rametov
Fasli bahor
03:08
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yetmasmidi
06:00
Maxfuza Davronova
Onam
03:12
Shohruh Mirzo
Novvisi bor
03:22
Gulsanam Mamazoitova
Shaydoni ko’ring
04:05
Bekzod Tursunov
Bu yuragim nima der ekan
04:40
Izzatbek Holiqov
Sevdim
03:09
Komila
Mayli meni eslam
03:09
Sanatbek Farmonov
Aynanin
03:23
Abror Do'stov
Arazingdan
04:54
Behruz Nurboboyev
Soxta odamlar
03:05
Mubina
Vatan
02:48
Milena Madmusayeva
Xafaman
02:52
Yulduz Usmonova
Ozor
04:13
Dildora Niyozova
Yomg’ir
03:05
Jasmin
Yuragim
03:30
Nahide Babashlı
İstanbul Uyurken
03:34
Shoxruxbek Ergashev
Bemor
03:01
Shoxrux Ergashev
Naqilay man dili bemor
03:01
Afruza
Uchrashaylik jonim
03:15
Gulyora Majidilloyeva
Kanasin (Original by Sibel Can)
05:43
Dildora Niyozova
Yana Yana (Yomg’ir yog’di)
03:05
Dildora Niyozova
Yomg’ir yog’di
00:25
Xamdam Sobirov & Gulinur
Yaraladi
03:20
Afruza
Uchrashaylik
03:15
Elyor Meliboyev
Yoqadi
03:18
Guljahon Xolxodjayeva
Sog’indim (Anvar Ganiyev)
03:16
MASSA
Massanoma
04:15
Ulug'bek Rahmatullayev
Az tabi dil
03:51
Shahzod Murodov
Esar shamol
03:16
Shahnoza Otaboyeva
Tandir go'sht
03:46
Saida Rametova
Kelin salom aytamiz
04:54
Iroda Dilroz
Рост бигу
03:16
Anvar Sanayev
Zor yig'ladim (remix)
03:28
Green71
Rasvo 2
03:24
ZamonaM & Dido
Bir ikki soat Ber
02:51
Laylo Hayotxon
Qaytib kelmaydi
03:12
Kumush
Hay-hay
03:11
Komiljon Hamdamov
Yor-yor o’lan
03:55
Matnazar Ozodov
Rotolla
03:38
Shirin Saidzoda
Mayli jonim ol
03:04
Javlonbek Jorayev
O’yna kuyov
03:54
Sardor Sodikov
Qiyinmi
03:33
AliUz
Uyalma
03:42
Sherzod Toychiyev
Dadam
04:39
Baxtiyor Goziyev
Akam
04:11
Farrux Raimov
Boringcha sevay
03:01
Mirolim Mamajonov
Aka-ukalar
03:22
Sardor Bekmurodov
Ota-onam borida
02:54
Xurshidbek Hojimirzayev
Chiroyli qiz
03:43
Jasurbek
Yor-yor aytmang
03:00
Ixtiyor Sulaymonov
Ulfatlarim
03:24
Naimjon Obloqulov
Sovchi qiz
03:28
Javlon Adxamov
Ketdilar
04:13
Zamzama
Qayerliksan
03:22
Lazizbek Latipov
Asalim qani-qani
03:20
Bahodir Qo'rgonboyev
Ona
03:57
Javohir
Ekkaningni o’rasan
03:09
Sardor Xayrullayev
Ota-ona
03:16
Zuxriddin Abdurazzoqov
Yomg’ir
04:00
Muzaffar Olimov
Dada
03:58
Aziz Akbar
Arazchi yorim
03:23
Doniyor Bakirov
Menga qachon berasan e’tibor
04:02
Obid Jumayev
Ayladi
03:45
Dostonbek Baxriddinov
Tun
03:49
Saida
Yangi O’zbekiston
03:21
Mirjon Ashrapov
Tojik qizi
03:37
Green71
Oladi O’zini
03:14
Jaloliddin Ahmadaliyev
O’zim (remix)
03:22
Mirjalol Ne'matov
Yurak
03:31
Asl Wayne
Dard
02:32
Mavluda Asalxo'jayeva
Taqdir yo’llarida
04:04
Zohid
To’kilaman
04:10
Sherzodbek Shoraxmedov
Lola
04:34
Botir Qodirov
Mazzami
03:42
Anvar Sanayev
Qarashingda ma'nolar bor (remix)
04:01
Abdurashid Yo'ldoshev
Kutaman
04:10
Abror Do'stov & Shoxrux Ergashev
Zo’rlaridan zo’r bo’lamiz onajon (Artist Shou)
05:26
Jasur Bakhadirov
Noshudligim
03:33
Izzat Shukurov
Aram Aram (Cover)
02:49
Barhayot Umarov & Amiran Said
Sevmasang bor (feat. Sanjar Eshaliyev)
03:38
Barhayot Umarov
Sevmasang bor (To’liq versiya)
03:38
Azoda
Ishim boshdan oshganda
00:21
Azoda
16 Yoshimda
00:40
Barhayot Umarov
Sevmasang bor bor
01:11
Layloxon Halilova
Yandim ay yaman
05:05
Noila Habibullayeva
Sevgi (Original by Indi)
05:14
Green71
Sumaya
03:45
Green71
Kukla
03:42
Milena Madmusayeva & Ummon
Xayr Maktabim
02:38
Dildora Niyozova
Lolalar
04:04
Bahriddin Zuhriddinov
O'zbegim o'g'lonlari
03:12
Anvar Sanayev
Kelinchak (new version)
04:03
Shoxrux (Ummon)
Gul
03:30
Abror Shovvoz
Ichkuyov (parodiya Anvar Ganiyev)
07:58
Konsta
Yo’ldagi hayot
03:05
Shaxboz Sultonov
Jayron
04:46
Mangu Guruhi
Lolalar
04:08
Zafar Ergashov
Nozli yor
03:20
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00