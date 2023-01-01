Июль 2023
131 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muhammadziyo
Humor ko’zligim
03:45
Gulinur
Dardimni
03:22
Muhammadziyo
Labidan
04:01
Iroda Dilroz
To'yona
04:23
Nurzida Isayeva
Ozorlar berma
03:09
Botir Qodirov
Sevgidan tongan kun
03:50
Faxriddin Ismoilov
Nozigim
04:49
Jo'rabek Qodirov
Visoling
03:45
Shavkat Komilov
Do’stlarim
03:24
Ahad Giyosov
Jigarlarim
03:21
Samandar
Sizdeklarni sevmayman
03:29
Sevara Alisherova
Jana deydi
04:30
Alisher Abdugofurov
Sharqona ishq
03:44
Nurillo Qurbonov
Eslab turing
04:02
Farrux Xamrayev
Mehribonim opam
03:39
İlyas Gülaydın
Sen ağlama sevgilim
03:41
Izzatbek Qoqonov
Sencha bo’lmas
03:31
Abdulla Qurbonov
Go’zal yorim
03:54
Sarvinoz Ruziyeva
Onam ekan
03:31
Manzura
Kimim bor
03:24
Ozoda Nursaidova
Boshimni balosi
02:58
Doston Ergashev
Tuya
04:01
Xojiakbar Ruzmetov
Seni Osmonimga Olib Ketaman
04:56
Ozoda Nursaidova
VALLAHI
03:56
Dilnoz
Otajon
03:43
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ojizam
03:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Seni juda yaxshi koraman
03:45
Ummon
Mayli (remix)
02:56
Umid Shahobov
Olib ketaman (new version)
03:35
Nargiz
San-san
03:11
Xamdam Sobirov
Janze
03:34
Sardor Safarov
Sevgi Bozori
03:18
Nasafiy
O’rtog’im, Maza qib yasha, Sevgini tasha
00:23
Jasur Umirov
Dardimni aytdim ona
03:04
Dilshod Rahmonov
Onam yo`q
04:49
Mirjalol Ne'matov
Endi manga gitara
02:54
Bunyodbek Odilbekov
Bandasiga muxtoj qilmagin
03:55
Athambek Yuldashev
Onam deydi
03:31
Sardor Ismoil
Arslon
03:32
Shaxboz Nuraliyev
Gulim
02:58
Shaxboz & Navruz
Dil (feat. Timurshax)
02:51
Osman Navruzov
Olma
05:03
Javohir Shox
Injikson
03:14
Muhammadziyo
Jana
04:01
Muhammadziyo
Yonaman Parvonaman
04:02
Tulkin Jabborov
Bibijon
03:51
Siyovush
Ishqnoma
03:54
Muhriddin Yoqubov
Soxta do’stlarim
03:32
Eldorbek Hakimov
18 yoshda
03:21
Asadbek Odilov
Ishonmay qo’ydim
03:10
Can Togrulca
Rafat Rafat Siftu Siftu
14:59
Shoxrux (Ummon)
Labirint
03:23
Imron
Bizning yomon qiz
03:01
Buzruk
Ofatu-ofat
02:32
Husan
Ko’rolmaslar
03:24
Samandar
Kutaverdim
03:36
Shoxrux Ergashev
Shaytanat (Artist)
04:52
Sardor Tairov
Gulim
03:21
Shoxruz (Abadiya)
Unknown
03:45
Abdulaziz Rahim
Devona bo’ldim
03:10
Buzruk
Ofat-ofat
00:28
Shohjahon Sodiqov
Zaxro
03:55
Guli Happylife
Mani yorim
02:51
Mansurbek Normetov
Novvi-novvi
02:58
Lobar Umarova
Ona sizni ko’p yig’latdim
03:51
O'lmas Olloberganov
O’ynasin
03:46
Mushtariy Xamroqulova
Meni aldama
03:21
Oybek Abdurahmonov
Armonimsan
03:37
Dilmurod Usmonov
Люблю тебя
02:23
Nizomxon Ne'matov
Qarsakni mengamas dadamga chaling
04:10
Guljahon
Mening Do’stim (Avaz Dengiz Cover)
03:21
Guljahon
Gülüşlerine Hayranım (Vedat Alcay Cover)
02:43
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kelganmikan
04:05
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kelganmikan (Premyera)
04:06
Konsta
USA
02:29
Shohruhxon
Sevmading
02:48
Shirin
Maktabdagi sevgi
05:20
Bunyodjon Boyirov
Onam mening
04:23
Shuhratjon Hasanov
Sevib bo’lmaydi
03:23
Javlon Adxamov
Sevib qolganman (jonli ijro)
03:46
G'ayratjon Yangiboyev
Dinara
02:50
Jurabek Azim
Barno
03:35
Ahrorjon Berdiyorov
Yor-yor
03:02
Xolbek Baxtiyorov
Gulim
04:28
Parviz Umurzoqov
Layli
04:27
Javohir Usmon
Meni tashlab ketolmaysiz
04:16
Mahmud Namozov
Qishlog’im
04:41
Umrbek Qodirov
Ishq
03:12
Abror Madaminov
Ishq sharobi
03:49
Jasur Umirov
Borma bolam
02:41
Jo'rabek Qodirov
Qizim
05:43
Komiljon Sobirov
Bolalik
03:38
Behruz Tohirov
Qadrim topmadim
03:15
Aida
Yoshlar birlashaylik
02:54
Yulduz Turdiyeva
Yore mani
02:54
Mahmud Namozov
Qishlog'im (cover)
04:41
Guljahon
Belki (Dedubluman
02:47
Doston Ergashev
Soddaginam
02:55
Sevinch Ismoilova
Qashqadaryo Surxondaryo (Tojik tilida)
03:27
Yagzon
Mendayin
03:19
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00