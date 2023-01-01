Октябрь 2023
327 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Izzat Shukurov
Yoningdaman
03:00
Mirjalol Ne'matov
Original
03:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dil Ekan
03:29
Murod Manzur
Kim bu qiz
03:19
Nigina Ismailova
Kakam
02:54
Nigina Ismailova
Jana-Jana
03:05
Xurshid Rasulov
Dadam yonimda bo'lsa
04:53
Zebo
Begonamiz
03:22
Vohidjon Isoqov
So'rab qo'ying
03:49
Ulug'bek Qodirov
Energy
04:06
Oybek Ahmedov
Yana keldi kuz
02:03
Farrux Komilov
Daryo (cover)
04:04
Aida
Yomon-Yomon
01:03
Uzmir
Kelin bo'lyabdi
03:48
Milena Madmusayeva & Shahriyor
Kerakligimda
03:28
Ozoda Nursaidova
Sevarmidim
03:55
Sarvinoz Ruziyeva
Adajonisi
04:43
Vohidjon Isoqov
Erkak
03:16
Eldor Haydarov
Unutmoq kerak
03:57
Malika Egamberdiyeva
Yaxshi inson
04:19
Ravshan Sobirov
Ichki ishlar o’g’loni
05:43
Gulsanam Mamazoitova
Inson
00:29
Kuk choy & Ravshan Komilov
Tamomman
03:16
Alisher XO
Eski xatolar
03:11
Mohira Inji
Jon o’g’lim
03:27
Sardor Mamadaliyev
Yomg’ir
03:51
Ikromjon Abdumannopov
Nafaqa
03:24
Nodirabegim Kenjayeva
Buxoroni yigitlari
03:14
Eliyor Zohidov
Kechir meni
03:36
Noker Meretov
Hurma
03:21
Green71 & Shuxrat HaliLove
Murdalar shahri
03:00
Ilhom Mamatov
Arzimaydi
03:42
Sardorbek
Adashdimmi
03:50
Sirojiddin
Malikam
03:30
Oxunjon
Onamdan ustun emas sevganlarim
03:21
Oybekshox
Keting
02:46
Mirjalol Ne'matov
Sevarami Madina
02:43
Choribek Shokirov
Unutding
03:11
Durbek Eshmonov
Xayr demading
03:23
Ippocik
Go’zal Tashkent (Dj Kenzo Remix)
02:27
UzBoom & Green71
Sog’inaman
03:32
Alisher Karimov
Hasratingdan yonaman
03:13
Doston Ergashev & Sardor Mamadaliyev
Musofirlar uchun
03:15
Ozoda
Sevarmidim (Konsert Version)
05:13
Ozoda Nursaidova
Sevarmidim (Original)
03:55
Aida
Qo’ydim sevgiga
03:39
Azis
MMA (Prod. Elsen Pro)
03:11
Zulxumor
Ukajon
04:15
Firdavs Samatov
Sensiz
03:25
Nematjon Yoldoshev
Do’stlarim
03:00
Noza Ataxo‘jayeva
Ko’zing nur
03:34
G'anisher Abdullayev
Soyaman
03:36
Akmal Boymurodov
80-80
04:32
Muxsinbek Raxmonov
Sevib qolma bolam
04:13
Husravi Bobojon
Sog’indim deysan
03:00
Lobarxon Zahidova
Sog’inasan
04:44
Kaniza & Elvin
Yondim kechalar
02:44
Shoxruz (Abadiya) & Green71 & AnvarKhan
Gulim
03:29
Asqar Umarxon
Dam-dam
00:26
Asadbek Haydarov
O’xshaydiku
04:09
Firuz Ruzmetov
Xamdamcha
03:23
Botir Qodirov
Qizim
04:39
Liil Khuramov
Mubina
02:52
Nodirjon Nazarov
Qiz tanlaymiz
03:30
Shavkat Odiljon
Kelinchak
03:32
Jasur Bakhadirov
Oram Oram
03:33
Green71
Balandda
02:15
Qodirjon Ahmedov
Jamoling
03:08
Abduvohid Rixsiyev
Ichmang aroq
04:03
Shahnoza Otaboyeva
Qirolim
03:28
Komron
Qalqonmiz, Vatan
03:27
Ravnaqbek Rustamov
Seni menga eslatar
03:43
Shahrom Shox
Onamga yoqmayapsan
02:55
Farrux Maxmudov
Sog’indim
04:40
Umidshoh & Farrux Aliy
Yo’qotdim uni
02:56
Bobur Yusupov
Teng bo’lma
03:04
Vohidjon Isoqov
Afsona dema
03:39
Otabek Abdualiyev
Hurram sulton
03:37
Asadbek Jo'rayev
Yulduzlarga
03:17
Fazilat Ahmedova
Qiz bolaga do’st bormi
04:01
Husniddin Nur
Muborak
03:11
Sobirjon
Jayrona 2
02:57
Manzura & Mavluda Asalxo'jayeva
Nozi nakun
02:36
Dilnoz & Rodle
Dunya
02:45
Bojalar
Yori tuyam
03:01
Konsta
IT PARK (Unreleased)
02:06
Gulinur
Jigi Jigi
03:14
Green71 & JAVA
Masdinu
03:20
Shoxruz (Abadiya)
Arzonim
03:25
Green71 & AnvarKhan
Oh Ble
02:14
Malika Nazirkulova
Janim
03:09
Hayot guruhi
Uylanaman
03:17
Izzatbek Holiqov
Handona go’zal
03:19
Ikrombek
Kechalar
03:06
Furqat Mamutov
Tosh yuragim
03:45
Zuhriddin Sado
Qiyna
03:07
Zayniddin Otabekov
Sevging ekan ijara
02:50
Bobur Qurbonov
Dolo
03:09
Shahzod Uskenbayev
Sen
03:29
Krystal Ansambl
Xagi Vagi Pikachu
03:17
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00