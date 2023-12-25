Shahzoda - Темное море (Tiger remix)

Shahzoda — Темное море (Tiger remix)
Ijrochi: Shahzoda
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 380
Hajmi: 12.16 MB
Davomiyligi: 05:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Темное море (Tiger remix)» — Shahzoda ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:17, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 380 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Темное море (Tiger remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00