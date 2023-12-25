Shahzoda - Темное море (Tiger remix)
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|380
|Hajmi:
|12.16 MB
|Davomiyligi:
|05:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2023
Qo'shiq haqida
«Темное море (Tiger remix)» — Shahzoda ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:17, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 380 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Темное море (Tiger remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.