Shahzoda - Keragimsan (Tiger remix)

Shahzoda — Keragimsan (Tiger remix)
Ijrochi: Shahzoda
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 724
Hajmi: 11.01 MB
Davomiyligi: 04:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahzodaning «Keragimsan (Tiger remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:47, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 724 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Keragimsan (Tiger remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00