Shahzoda - Keragimsan (Tiger remix)
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|724
|Hajmi:
|11.01 MB
|Davomiyligi:
|04:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-12-2023
Qo'shiq haqida
Shahzodaning «Keragimsan (Tiger remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:47, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 724 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Keragimsan (Tiger remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.