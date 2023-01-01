Апрель 2023
41 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Usmonova
Oxirat yor-yori
05:27
Yulduz Turdiyeva
Sizni ilk bor ko'rgan kunim
03:31
Ulug'bek Rahmatullayev
Dadam
03:54
Shahlo Ahmedova
Behet Ghol Midam (cover)
04:17
Benom
The Best (popuri)
03:38
Jahongir Otajonov
Bom Bom
03:02
VIA Marokand
Pichir pichirlab Sevib qoldim
03:30
Liil Khuramov
Lola
04:09
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xoqon yagona
06:04
Dildora Niyozova
Zo'r bo'lib ketdim
03:48
Jenisbek Piyazov
Hamon
04:10
Muhammadziyo
Tabibim
03:43
Zohid
O'tgan bahor
03:43
Benom
Seni sevmasam degandim
03:59
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey Ishq
03:42
Dadaxon Obidov
Singlim
04:05
Zohid
O’tkan bahor
03:40
Shirin
Kechagidek
03:13
Murod Manzur
Sevaveraman
03:48
Shohida Bozorboyeva
Bir kecha qolgin (Jonli ijro)
01:57
Shohida Bozorboyeva
Bir kecha qolgin
01:25
Yagona
Jim
03:56
Gulsanam Mamazoitova
Dam-dam
03:51
Janob Rasul
Omon Bo’l
03:30
Uzmir va Mira
Qadrini bildim
03:12
Sevinch Ismoilova
Yodingdami
03:22
Shuxrat HaliLove
Atirgul
03:04
Gavhar
Ayol
03:00
Shoxrux (Ummon)
Soxtalar
03:38
Xamdam Sobirov
Birinchi sevgim
04:03
Mira
Otajonim
02:53
Shoxruz (Abadiya)
Unutma
03:11
Zohirshoh Jo'rayev
Yor-yor
04:35
Sherzod Bek
Umidim so'ndi
03:05
Sherbek Shodiyev
Ota tilagi
04:10
Sharof Muqimov
Musofirlikda
04:23
Otabek Muhammadzohid
Kujo
04:41
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov
Kelma
03:05
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ketavering yalinmayman
04:19
Janob Rasul
Aman Bo’l
03:30
Ozoda Nursaidova
Alamlar
03:30
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00