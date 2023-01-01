Сентябрь 2023
162 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mirqosim Jalolov
Atirgulim
03:37
Zayniddin Otabekov
Baxtlimisiz bevafo
03:16
Marhabo Begimqulova
Gulg’uncha
02:51
Ulug'bek Shomurodov
Xotiralar (cover Abdujalil Qoqonov)
03:41
Botir Qodirov
Yo’q-yo’q
02:59
Boburbek Arapbaev
Ustozlar (Termasi)
04:37
Muborez
Jinnicham
03:24
Muhammad Ahmad
Aslo
04:59
Bahrom Nazarov
Yomon bo’ldi
03:57
Xayrullo Abdumurodov
Eslamaydi dema
03:56
Toirjon Latipov
Nega-nega
04:40
Yakzon
Samarqandlik yorim
02:52
Bahrom Mahmudzoda
Ko’pkari
04:03
Mansurbek Normetov
Do’st
03:58
Shirin Zaitova
Jon-jon
03:35
Zebo Yusupahmetova
Begonamiz
03:22
Xamdam Sobirov & Rayhon
Qizil ko’ylagi
03:20
Dilnoz
Pamada
03:00
Dilorom
Duk-duk urar yurak
03:04
Dilso'z
Jonim onam
04:34
Aboband
Dardimni
03:16
Asadbek Raximov
Istadim
03:43
AliUz
Yetmadi
04:10
Murodbek Qilichev
Jo’g’
03:53
Bunyod Jumaniyozov
O’yinchi 2
03:08
Xamdam Sobirov & Ziyoda
Yurak (Asal va Shodiya serialiga soundtrack)
03:03
Oktam Nafasov
Qizcha
03:37
Nigina Nabiyeva
Devona
03:02
Umed Rahmonov
Ota rozi (jonli ijro)
05:55
Fayzulloh Zokirov
Yondi sevgi dastidan
03:40
Doston Ibodullayev
Daq-daq
03:25
Anvarjon Abdugafforov
Yurak seni unutolmadi
04:01
Zuhriddin Sado
Baxtli bo’lamiz
03:53
Zafar Ergashov
Yur ichamiz
02:38
Bahriddin Zuhriddinov
Dinara
03:02
Munisa Norsafarova
Qo’shiqlarim
03:02
Zokir Omon
Shalpanquloq
03:18
Mirjalol
Qo’rqaman
03:30
Ruxsora Erkinova
Ishq
03:10
Ilhom Shoimov
O’zga yurt noni
03:57
Mamurjon Ergashev
Tugadi hammasi tugadi
02:59
Avazbek Soliyev
Biz baxtli bo’lamiz
03:26
Milena Madmusayeva
Farqi yo’q
03:21
Samandar
Sevolmagan qiz
03:26
Alisher Zokirov
Topolmaysan
04:48
Umidulloh & Ixtiyor
Ota-onam bor shukur
04:03
Shahlo Ahmedova
O, yes
03:14
Oybek va Nigora
Qo'lingni ber
02:53
Janob Rasul
Hayde suyle (Jonli ijro)
05:04
Botir Qodirov
O'zbegim (Jonli ijro)
09:19
Alisher Fayz
Noz-noz (Samarqancha)
03:28
Ismail Akhbarov
Qo’llarimdan tut
02:58
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog’inmadingmi
03:29
Uzmir va Mira
Sevgi
03:04
Doston Ergashev
O’ylamadim 2
03:36
Shoxrux
Yarador
02:46
Salikh & Ippocik & Dages
Qora Paket
02:24
Faruz Guruhi
Sen ketding (cover Jamshid Isakhadjaev)
03:08
Nematjon Abdullayev
Sev
03:30
Farrux Raimov
Kimlarni kimligin bilib turibman
03:18
Baxtiyor Maqsudov
Musofirlik
03:59
G'aybulla Tursunov
Daydi
03:39
Muzaffar Olimov
Go’zalsan
02:41
Ozodbek Oripov
Eriga xiyonat qilgan ey ayol
03:44
Mirzo Ali
Arzon ekansan
03:13
Farrux Maxmudov
Dildor
03:18
Ismoil
Onajon
04:50
Doston Macho
Boy qizi
03:40
G'ayrat Yarlakabov
Ehtirosim
03:22
Alibek Abdullayev
Istaram
02:32
Bilolhon Burhonov
Malika
04:21
Firdavs Olimov
Odamlar ham o’zgarib ketdi
04:18
Jasurbek
Tegma onamga
03:21
Timurshax
Qora tun
02:39
Abdulaziz Fayzullayev
Yulduzim
02:24
Asilbek Bo'riyev
Do’stim bo’lasiz
02:25
Ulug`bek
Do’st
02:19
Durbek Eshmonov
Hayr demading
03:40
Bahriddin Shaymardanov
Mariya
03:23
Imron
Tug’ilgan kun
03:40
Nilufar Usmonova
Erkalaydi
04:00
Mirjalol Ne'matov
Ay yay yay
03:38
Shirin Zaitova
Bu sevgi
03:02
Gulasal
Yovuz
03:45
Yulduz Usmonova
Tasanno
03:39
Vohidjon Isoqov
Ajab-ajab
03:42
Sahar
Chegara
03:15
Ozoda Nursaidova
Yor-yorni ayting
05:06
Malika Egamberdiyeva
Neshan (cover)
04:25
Jo'rabek Qodirov
Qaysarginam
03:39
Gulasal Abdullayeva
Yovuz
03:45
Botir Qodirov
Oq qayin (Jonli ijro)
03:54
Alisher Fayz
Oilamizga
03:17
Abbosxon Arabbayeev
Xuysnim, ketaver o’zgalarga...
03:21
Remix
O’zimga kelolmayapan
00:50
Chingiz
Shaftoli bormi (18+ Remix)
01:01
Yorqinxo'ja Umarov
Topolmaysaney
02:38
Catchybeatz
Range O
03:05
Umidaxon
Menga sen kam, Senga men kam
03:28
Emro22
Toma-toma
03:48
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00