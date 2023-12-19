АИГЕЛ - Пыяла (Yigit so'zi serial)
|Ijrochi:
|АИГЕЛ
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 089
|Hajmi:
|5.34 MB
|Davomiyligi:
|02:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-12-2023
Qo'shiq haqida
«Пыяла (Yigit so'zi serial)» — АИГЕЛ ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:18, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 089 marta tinglangan — bu АИГЕЛning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. АИГЕЛ ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Пыяла», «KERN».
АИГЕЛ - Пыяла (Yigit so'zi serial) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.