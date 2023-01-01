Февраль 2023
337 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shahnoza
Kotta bollar
03:04
Furqat Macho
Juralar
00:55
Balabey Agayev
Vaxtinda Gelmedi
04:23
Mira
Nahotki sen (Cover Manzura)
01:29
Ozoda Nursaidova
Jichcha yomonman
03:17
Yulduz Usmonova
Armonlarda
03:24
Olimjon Ne'matjonov
Ot Mingan Yigit Polvon Boladi
04:17
Muqaddas Mansurova
Yurak
05:43
Vəfa Şərifova
Daha Nə Gözləyəsən
03:08
Azoda
Charo-charo (Original versiya)
02:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Jonim ketar omonatlik (Muhabbatga Achinaman)
05:54
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey Gul (remix versiya)
04:06
Dilnoz
O mani Daydi daydi Yorim hayolida nimalardur borim
03:20
Nigar Muharrem & Guljahon Xolxodjayeva & Mustafa Ceceli
Sargı (Kurtuluş Kuş & Burak Bulut (Ft. Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem))
02:34
Guljahon Xolxodjayeva
Kelmaganingda (Kamoliddin Rahimov)
03:50
Guljahon Xolxodjayeva
Mendirman Jaloliddin (Cover Ozodbek Nazarbekov)
04:05
Akmal Xolxodjayev
Доча (cover Jah Khalib)
02:41
Guljahon Xolxodjayeva
Haydi Soyle (cover Ibrahim Tatlises)
03:49
Guljahon Xolxodjayeva
Harf Nazan nazan nazan (Ali Abdolmaleki)
03:31
Akmal Xolxodjayev
Yomg`irlarda (cover Ozoda Nursaidova)
03:09
Akmal Xolxodjayev
Dudu (cover Tarkan)
02:50
Akmal Xolxodjayev
Прикосновение (cover Ахмед Шад)
03:13
Akmal Xolxodjayev
Kayf Kayf (Cover Ruslan Bakinskiy)
02:54
Guljahon Xolxodjayeva
Seni Severdim (cover Yulduz Usmonova)
03:55
Guljahon & Akmal
Indamadi (Nematjon Qulabdullayev)
01:58
Guljahon Xolxodjayeva
Sabo Keltir habar Qishloqlarimdan (Sanobar Rahmonova)
02:22
Akmal Xolxodjayev
Чёрные глаза (Cover)
03:22
Akmal Xolxodjayev
Модар
03:44
Akmal Xolxodjayev
Misli Modar
03:44
Guljahon
Modar
03:43
Guljahon Xolxodjayeva
Misli Modar
03:43
Avazbek Alimov
Kel jonim
03:27
Bekjon Ahmedov
Farzandidan ayro onalar
04:17
Jahongir Otajonov
Dunyodan uzoq
03:10
Humoyun Turdiboyev
Asta yor
03:01
Hursanbek Qodirov
Qashqadaryo, Surxondaryo
03:16
Xamdam Sobirov & Mirjalol Ne'matov
Menga o’xshagani tug’ilmaydi
04:18
Javohir Usmon
Sevmay qo`ydingiz
04:02
Jaloliddin Ahmadaliyev & Xamdam Sobirov
Remix qo`shiqlar to`plami-2 (by Dj Bobojon)
40:22
Jaloliddin Ahmadaliyev & Xamdam Sobirov
Eng sara qo`shiqlari to`plami
32:27
Jaloliddin Ahmadaliyev
Popuri (remix 2023)
08:51
Noziya Karomatullo
Nafas az baroi mani
03:30
Estrada shou guruhi
Do`st
03:12
Alisher Zokirov
Yolg`iz ayol
04:12
Amin Akbarov
Sevaman-de
02:50
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yaxshi qiz
03:36
Avazbek Alimov
Zebo
02:24
Hikmatilla Ahmadjonov
Ota-onajonim
03:45
Sanjar Gapparov
Taqir tuqur
03:45
Layli
Ibiyay
03:19
Yosamin Davlatova
Dilak
03:15
Milena Madmusayeva
Seni sevaman (Gitara)
01:35
Husan
Gulim
03:47
Nefes
Popuri
08:07
Gulasal Pulotova
Muloyim
03:53
Seva Qasan
Yalan
03:10
Shamsiddin Bobonazarov
Bermadi Onang
03:15
Damla
Kibrit
02:53
Hilola Samirazar
Hoy qiz
03:25
Ayomiddin Jo'rayev
Qodir olloh
03:16
Maya
Popuri
09:21
Şəbnəm Tovuzlu
Popuri
15:49
Damla
Popuri
08:55
Jahongir Otajonov
Dunyo
03:08
Vefa Serifova
Daha Ne Gozleyesen
03:08
Nefes
Zamanla
03:32
Umar Shamsiyev
Jon qizim
04:08
AnvarKhan
Yoqib yubor
02:46
Jahongir Otajonov
Yoq otashni yoq
03:02
Afruza
Alvido
03:16
Xamdam Sobirov
Kelma
03:05
Sherali Jo'rayev
O`zbegim (jonli ijro)
08:30
Sherali Jo'rayev
Tarixingdur ming asrlar (O`zbegim)
13:32
Avazbek Alimov
Kelibdi
03:07
Qahramon Haydarov
Kelin bo`lding
04:47
AnvarKhan
Sevgimzi Armon (Gr.UzStar OzodShox)
03:12
AnvarKhan
Vara Asta
03:13
Otash Xijron
Ayirdilarda
03:28
Soro Ahmadova
Khiromon
03:13
Rizamat Salimov
Oqibat
03:40
Diyora Jafari
Muborak bod
04:43
Sardor Navruzov
O`sha kun
02:13
Oybek Quvvatov
Sanamning
05:03
Timurshax
Onam
03:18
Yulduz Usmonova
Xar ko`rsam quvonaman
04:54
Nefes
Bilinmir
04:04
Yulduz Usmonova
Oshiqlar
04:46
Hilola G'ayratova
Sen Yarim idun (cover)
00:42
Hilola G'ayratova
Ramadan (Maher Zain cover)
03:16
Hilola G'ayratova & Alinur
Sensiz (Benom cover) REMIX
02:54
Hilola G'ayratova
Kechikdim (Sukhrob Kendjaev cover) REMIX
03:58
Hilola G'ayratova
Unutganim yo`q (cover Sahar guruhi)
02:30
Hilola G'ayratova
Qo`ng`iroq
03:16
Hilola G'ayratova & Alinur
Sensizlikka
02:04
Hilola G'ayratova
Bexabar Meni Sev seriali soundtreki
03:48
Ummon
Osmon (Hilola cover)
03:36
ERANOFF
Bugun to`ying
03:27
AnvarKhan
Bir sher yozdim
02:03
AnvarKhan
Sevganmisiz
03:17
AnvarKhan
Ox bla
01:18
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00