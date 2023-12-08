Odilbek Abdullayev - Onamga gul beraman

Odilbek Abdullayev — Onamga gul beraman
Ijrochi: Odilbek Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 675
Hajmi: 7.62 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onamga gul beraman» — Odilbek Abdullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 8-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 675 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».

Odilbek Abdullayev - Onamga gul beraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00