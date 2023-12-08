Odilbek Abdullayev - Onamga gul beraman
|Ijrochi:
|Odilbek Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 675
|Hajmi:
|7.62 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-12-2023
Qo'shiq haqida
«Onamga gul beraman» — Odilbek Abdullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 8-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 675 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».
Odilbek Abdullayev - Onamga gul beraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.