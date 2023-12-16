Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov - Boriga shukur

Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov — Boriga shukur
Ijrochilar: Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 411
Hajmi: 9.27 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Boriga shukur» — Alisher Zokirov va Saidjamol Jahongirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 411 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».

Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov - Boriga shukur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00