Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov - Boriga shukur
|Ijrochilar:
|Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|411
|Hajmi:
|9.27 MB
|Davomiyligi:
|04:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-12-2023
Qo'shiq haqida
«Boriga shukur» — Alisher Zokirov va Saidjamol Jahongirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 411 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».
Alisher Zokirov, Saidjamol Jahongirov - Boriga shukur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.