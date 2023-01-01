Июнь 2023
123 треков за месяц.
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Seero7
O’qiylik Namoz
03:46
Lazizbek Shaymanov
Sevolmayman
03:16
Farhod Sulaymon
Sevgilim
04:20
Doston Ergashev
Rozimikin
02:50
Sherzod Toychiyev
Chiroylisan
03:30
Xudoyor Saidov
Do’mbog’im mani
03:10
Muhammad Safo
Yomg’ir
03:31
Hadicha
Mensiz
04:48
Nensi Zair
Kelmading
03:49
Jambul Muhammedov
Ofatxon
02:55
Shavkat Komilov
Do’st
04:45
Zohid
Toshkent shahar
03:03
Sherali Abdullayev
Ketaman yoningdan
04:16
Malika Egamberdiyeva
Xotira
04:21
Sakina
Aldanma yurak
03:25
Quvondiq Xamroyev
Xuligankam mani
02:56
Farrux Raimov
Sizni sevsam maylimi
03:18
Feruz Jo'rayev
Bilmading
03:53
Bobur Olimov
Zar sandiq
04:13
Obid Jumayev
Zuhrajon
05:52
Dilmurod Usmonov
Soxta do’stlar
04:47
Izzatbek Holiqov
Endi sevmayman
03:44
Yodgor Mirzajonov
Armon 2023
03:48
Dilnoza Ismiyaminova
Do'ppi tikdim
03:10
Konsta
Havo
02:25
Timur Alixonov
Aytilmagan gaplar
03:19
Oybek & Nigora
Onajonim
04:15
Sarvinoz
Sog’indim
03:41
Ulugbek Tolqinov
18 yoshim
03:34
Abduvali Abdusalomov
Yuragimsan
03:26
Mushtariy Xamroqulova
Rashk
03:15
Oydin Jorayeva
Jayron
03:02
Jaloliddin Sattorov
Onalar musofir bo’lmasin
03:27
Dilmurod Usmonov
O’shanda yaxshi bo’ladi
02:24
Shahrizod Murodov
Bevafo
03:26
G'ayratjon Yangiboyev
Yuragim
03:10
Sahar & Aziza Jonim
Unutolmay
03:15
Otabek Nuriddinov
Singiljonim
04:48
Ro'za Radjabova
Qora go’z
03:48
Farrux Almosov
Azizlarim
03:19
Nensi Zair
Sevaman jonim
03:51
Abror Madaminov
Baxtim ona
04:07
Faxriddin Ismoilov
Yuragimni mushina
03:33
Matnazar Ozodov
To’y bola
03:28
Shohruh Mirzo
O’zimga o’rgatmasam
03:48
Komron
Yomg’ir
04:16
Shahnoza Otaboyeva
Yolg’on
03:45
Yodgor Mirzajonov
Armon
03:48
Xurshid Ziyod
Dadajonim
04:30
Sodiqbek Soliyev
Ro’mol
04:06
Layli & Majnun
Sog’inasanmi
03:46
Javohir Qahhorov
Dunyo
02:57
Diyora Jafari
Qudajonlar o’ynasin
03:31
Izzatbek Qoqonov
Qizgina
03:19
Zilola Xayrullayeva
Бевафо
02:51
Sardor Safarov
Borolmasam (Remix)
03:44
SanJay
Yonimda qol
01:16
Sardor Safarov
Borolmasam
04:09
Nilufar Usmonova
Afsusdaman
03:33
Oybek & Nigora
Onajon
04:15
Milena Madmusayeva
O’rgandim
03:44
Farrux Raimov
18 ga to’lmay
02:34
Javohir Ermatov
Yur sevgilim
03:23
Dilafruz Bekmetova
Yolg’iz qoldirma
03:01
Gulsanam Mamazoitova
Oshiq yurak
06:23
Malika Xakimova
Sen eding
03:40
Mushtariy Zafar
Dum Tak Tak
02:48
Naz Dej
Hadi Çal (Elsen Pro)
02:48
Farruh Rahmatullayev
Kechir Ona
03:07
Shahrom Shox
Traktordan chiqqan boyman
03:11
Ozoda Nursaidova & Liil Khuramov & Temur Rahmonov
RAFTEM (feat. Liil Khuramov, Temur Rahmonov)
03:27
Gulinur
Bog’larimda
03:29
Elyor To`ychiyev
Oqibat
03:43
Nazokat Rahmonova
Bekorlarni beshtasini aytibsanda
02:40
Jahongir Namozov
Yor hiyonati
02:51
Davlatbek Yusupov
Yor-yor sadolari
03:07
Adelya
Aylading bemor
04:22
Feruzbek Rahmatov
Xushro’y
02:59
Odilbek Sattarov
Alvido yor
03:32
Azoda & Jahongir Ubaydullayev
Nega seni unutolmayman (feat. Jahongir Ubaydullayev)
03:37
Sardor Mamadaliyev
Xayr demay
03:46
Feruza Jumaniyozova
Yor-yor
03:25
Jo'rabek Qodirov
Osmonda oy
04:27
Nensi Zair
Janna-janna
03:15
Sharq
Самарканд
04:06
Alisher XO
Xursand
02:37
Sodiqbek Soliyev
Ona
04:16
Hikmat Ajoyib
Kibr
03:14
Kumush
Soriqiz
03:25
Yodgor Mirzajonov
Ko’rolmaslar
04:07
Turon Guruhi
Ketaver
03:47
Guli Happylife
Olmacha
03:36
Isomiddin Nur
Dushmanim bilan
04:24
Qobiljon Rozmatov
Yashayvering
04:02
Komola Muhamedova
Ukajon
05:29
Imron Ali
Qayt
04:30
Sherzod Bek
Ey dil
03:16
Mirzo Ali
Yo Alloh deb
03:36
Reyane
Расставаний
03:44
Javohir Yuldashev
Boychechak
03:18
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