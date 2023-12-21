Yodgora Goipova — Хай бача

Yodgora Goipova - Хай бача
|Ijrochi:
|Yodgora Goipova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|766
|Hajmi:
|6.2 MB
|Davomiyligi:
|02:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2023
Qo'shiq haqida
«Хай бача» qo'shig'ini Yodgora Goipova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 766 marta tinglangan. Yodgora Goipova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jannatim onam», «Yomgir», «Yetar Jonim».
Yodgora Goipova - Хай бача qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.