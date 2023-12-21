Yodgora Goipova - Хай бача

Yodgora Goipova — Хай бача
Ijrochi: Yodgora Goipova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 766
Hajmi: 6.2 MB
Davomiyligi: 02:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Хай бача» qo'shig'ini Yodgora Goipova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 766 marta tinglangan. Yodgora Goipova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jannatim onam», «Yomgir», «Yetar Jonim».

Yodgora Goipova - Хай бача qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00