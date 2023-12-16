Shahzoda - Qo'llar tepaga (Tiger remix)

Shahzoda — Qo'llar tepaga (Tiger remix)
Ijrochi: Shahzoda
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 438
Hajmi: 11.51 MB
Davomiyligi: 05:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-12-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qo'llar tepaga (Tiger remix)» (remiks) qo'shig'ini Shahzoda ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:00, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 438 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Qo'llar tepaga (Tiger remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00