Shahzoda - Qo'llar tepaga (Tiger remix)
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|438
|Hajmi:
|11.51 MB
|Davomiyligi:
|05:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-12-2023
Qo'shiq haqida
«Qo'llar tepaga (Tiger remix)» (remiks) qo'shig'ini Shahzoda ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:00, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 438 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Qo'llar tepaga (Tiger remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.