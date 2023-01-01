Январь 2023
318 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ozoda Nursaidova
Kammidi
03:28
Vohidjon Isoqov
Salom, sevgi (Jonli ijro)
04:34
Umid Shahobov
Davo
03:13
Sanjar Sadriy
Shamchiroq (cover Faxriddin Umarov)
02:20
Sarvinoz Ruziyeva
Bozorchi onam
03:38
Orif Choriyev
Yolgon
02:52
Yulduz Jumaniyozova
Garmon chalaman
03:39
Otabek Mutalxo'jayev
Asta asta
02:37
Aziz Rajabiy
Qizim
04:17
Sanjarbek Zokirov
Dada
04:04
Orif Choriyev
Sevmayman dushanbadan
02:43
Kumush
O, muhabbat
03:39
Shahrizod Murodov
Qarada
03:14
Noker Meretov
Ashyk men
04:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
19 yil (remix)
04:39
Elyor Meliboyev
Ishq (Full Version)
04:35
Rustambek Xamrayev
Layli
02:57
Jamshidbek Nurdinboyev
Pulim uchun oshno bolganlar
03:19
Hursanbek Qodirov
Sensan sevarim
03:30
Dilmurod Usmonov
Bevafosan yor
03:48
Iroda Allabergenova
Begim
03:55
Jasmin
Seni tanlayman
04:49
Vohidjon Isoqov
Eslagin (Jonli ijro)
04:38
Sanjar Sadriy
Musofir dardi
04:52
Ozoda Nursaidova
Yangi O'zbekiston
04:15
Dilshod Rahmonov
Durdona
04:44
Bahriddin Zuhriddinov
Qora ko'zlar
03:28
Alisher Zokirov
Xayr bevafo
04:10
Bunyodbek Odilbekov
Ketvordiya
03:31
Sardor G'ofurov
Orqamdan gapirgan itlarga emas
02:30
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevmayman dushanbadan (Full Version)
03:19
Xamdam Sobirov
Suratimga qara, Pushaymonsan
09:21
Osman Navruzov
Yoshligimga qaytgim keladi
03:12
Shirin Abdullayeva
Kechagidek
03:13
Doston Ergashev
Meni sog’insang
03:45
Sanjar Sadriy
Dadasin bir bora quchoqlaganlar
02:23
Ozoda Nursaidova
Qoraqalpog'im
04:42
Irade Mehri
Gedirem
03:26
Olloyorxon
Yurak
07:33
Nilufar Usmonova
Otmagay tong
03:59
Umidjon Hoshimov
Jon akam
04:43
Dilfuza Ismoilova
Otamni chaqiringlar
03:36
Matnazar Ozodov
Eplaganni ishi bitarkan
02:40
Imron
Ota-ona nasixati
03:45
Elyorbek Meliboyev
Ishq
00:47
Rustami Safarali
Boron
03:26
Nahide Babashlı
Ayrılık Vakti
02:52
Jahongir Otajonov & Rocket A
Gaziga bos (feat. Rocket_A)
00:16
Buray
Mecnun cover by Mohlaroyim (Babymohi)
01:19
Nilufar Usmonova
Yur
04:10
G'ulom Ali
Salom sevgilim
03:26
Muxlis Berdiev & Osman Navruzov
Otamning dostlari
03:30
Zavqiddin Turopov
Otam-onam bor
03:29
Farrux To'xtayev
Alamlar
03:09
Muhiddin Ibrohimov
Taklifnoma
03:10
Jasur Umirov & Navruza
Vay-vay
02:56
Naz Dej
Deme Deme
02:56
Doston Ergashev
Birodarim davring keldi surib qoy
00:29
Oloviddin
Vatan
04:43
Asqar Bozorov
Ozgina qoldi
02:48
Saidabbos Burxonov
Jigarimdek bololmas
03:49
Azizxon Burxonov
Ona qaribsiz
03:54
Sarvinoz
Yolgon
03:39
Maqsudjon Muhammadov
Endi hech ham sevolmayman
03:47
Sayyora Qoziyeva
Чакра-чак
04:11
Abdulla Azizov
Bevafo
04:05
Abror Aktamov
Pulimiz kamda ona
03:43
Avazbek Alimov
Ajoyib yurtimiz bor
03:47
Qosimbek Tursunov
Qizgina
03:38
Shahzod Yuldashev
Bevafo
04:34
Shaxsanem Abdijamilova
Telbemen
03:29
Olloyorxon
Sevgida qoldi dil
02:58
Jasurbek Sunnatullayev
Yomonlar yorim
04:47
Sabina Tursunova (Saba Smile)
Habibi
03:10
Jurabek Davronov
Mehribonim
03:35
Elmurod Ziyoyev
Dona-dona
03:38
Nilufar Usmonova
Musofir ayol
04:30
Nilufar Usmonova
Yura
04:10
Nilufar Usmonova
Ozodman
03:37
Feruza Ochilova
Alla
03:43
O'lmas Olloberganov
Kimning yoridur
03:17
Anan Murodov
Bola kulgusi
04:26
Siyovush
Unutolmay
03:31
Dilmurod Azimov
Dilozor
03:48
Sanjarbek Rasulov
Kuyov bola
03:07
Oybek Quvvatov
Bir umrlik davron yoq
04:23
Mohichehra Shamurotova
Alo ona
03:09
Nigina
Kakam
02:54
Gulinur & Jasurbek Mavlonov
Yannarim (feat. Jasurbek Mavlonov)
03:45
Gulinur & Jasurbek Mavlonov
Yanarim
03:45
Naz Dej
Tuttur Dur (Akmal Xolxodjaev)
02:37
Abror Aktamov
Dil berganim oyin qildi dilimni
00:19
Abduxoshim Yuldashev
Otamga mashina mindiray
03:25
Shahnoza Otaboyeva
Bora-bora
03:22
Tohir Mahkamov
Men gapirmay
03:30
Sherxon Abduqodirov
Topolmaysan
03:21
Oybek Ziyayev
Ona
04:14
Charos & Muxlisa
Jananim
04:37
Bahrom Nazarov
Yoqamanmi
03:28
Sayfiddin Muhammadiev
Ota-onam
05:30
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00