Habib Sulton - Parizod
|Ijrochi:
|Habib Sulton
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|372
|Hajmi:
|4.27 MB
|Davomiyligi:
|04:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2022
Qo'shiq haqida
Habib Sultonning «Parizod» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:40, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan. Habib Sulton ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Armonli muhabbat». Bu Habib Sultonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Habib Sulton - Parizod qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.