Habib Sulton - Parizod

Habib Sulton — Parizod
Ijrochi: Habib Sulton
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 372
Hajmi: 4.27 MB
Davomiyligi: 04:40
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Habib Sultonning «Parizod» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:40, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan. Habib Sulton ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Armonli muhabbat». Bu Habib Sultonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Habib Sulton - Parizod qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00