Октябрь 2022
475 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Soft Deep
Devorra (Original Mix)
08:29
Soul
Джованна Поёт девушка Cover Enrasta
03:25
Dilnoz & Mirjalol Ne'matov
Oshiq edim yorim vaslida
03:55
Shahzoda
Umr Ganimat
04:49
Shahzoda
Ayirma hey taqdir Sevishgan dillarni
03:22
Oybek Ahmedov
UNUT
02:10
Jasurbek
Endi sevmasam kerak
02:26
Javoxir Abdulhayev
Gulirano
03:32
Ahmadali Bahromov
Qaytmoq
04:36
Qodirbek Qodirov
Yoqotdim
02:00
Umid Muxtorov
Qaniydi
00:57
Asror uz
Kambagallik
02:24
Ahmadali Bahromov
Boymiz deb yur onasi
02:26
Ahmadali Bahromov
Yomon kuydim
03:03
Qodirbek & Ahmadullo
Sovchi (remix)
01:10
Doniyor Karimjanov
Arazlamang
02:00
Jasurbek
Arzimas
01:46
Javohir Erkinboyev
POPURI
06:24
Asadbek Rahmatullayev
Olib ket
03:27
Ruxsora
Jonim sizni bergim kelmas Birovlarga
01:23
Ruxsora
Birovlarga
01:23
Nahide Babashlı
Sen Benden Gittin Gideli (Taner Yalçın Remix)
04:42
Asror uz
Mana Otdi 6 Oy
02:28
Mp3
Mani Kozim Hamon uni Yollarida
03:50
Mavzer
Ruh Hastası
03:04
Sadriddin
Laili
03:22
Ömer Bükülmezoğlu
Cry (Original Mix)
04:13
Vohidjon Isoqov
Dil yarasi
03:26
Dastonbek Abdullayev
Likkir likkir
02:58
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Asal qiz
03:10
Feruz Jo'rayev
Yomg’irlarda ayrildik
03:38
Mirafzal
Xiyonat qilma
03:20
Rustambek Avazimbetov
Do’ya-do’ya
03:08
Yusuf Eltoyev
Yuraman
02:40
Yusuf Eltoyev
Bevafo
01:10
REMZI
LOLA GULIM (Yalinsang ham qaytmaydi U Kunlar )
03:17
Soul
Падал Падал белый снег кавер поёт девушка
06:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Yolgonchim qaytarib bergin ishonchim
04:27
Mp3 Hind
Sharara Sharara
05:03
Elif Buse Doğan
Vıttırıvızzık Adamlar TRAND
00:17
Elif Buse Doğan
Ziller ve İpler
04:35
Elif Buse Doğan
Zileri Taktı Çiki Çiki Yaptı
04:35
Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı
Ziller Ve İpler
04:35
Elif Buse Doğan
Silfanlım
00:46
Mp3 Hind
Jadu Teri Nazar
02:37
Sevinch Mo'minova
lablarimni qirmizi
04:07
TikTok Trend
Calm Down
03:59
Shahruz
instagramda boshqacha lekin u hayotda hunik
00:08
Shohruhxon
Ey yor Qoshlaring qaromidi
04:02
Reem Alsawas
Akbar Ghalta Bahiati TREND 2022
05:06
Sakit Samedov
Ag göyercinim (Müseyib Göyçaylı)
03:25
Sakit Samedov
Ag göyercinim
03:25
Sardor Safarov
Unutaman dema sen ham kecha olmaysan
01:35
Sardor Safarov
Sevgimni qabrga komib tashlasang
01:35
Samandar
Uni boylar olib ketdi
00:27
Samandar
Kozimiz ko`r bolgan ekanda
00:27
İndian Gangster 2
Original Azeri Bass Music Qara 07
02:29
İndian Gangster
Qara 07 Original Azeri Bass Music
02:19
Guljahon
O Yar Gelir
03:31
Muboriz Usmonov
Ey Dil
04:50
Yulduz Usmonova
Taralli dalli dallida man
05:29
Jaloliddin Ahmadaliyev
Senga bo’lgan xumorim aldab
04:02
Senga ketgan vaqtlarim eslab
mp3
00:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Shayton nayrang qilsa sinmaganlarga zaboni zikirdan tinmaganlarga
03:35
Super Bass
Ultra Deep Bass Test
03:45
Mirjalol Ne'matov
Osmondagi oy edi, pulim yetmadi
03:22
Mirjalol Ne'matov
Meni xatga tashlab ketgansan
04:29
Tokilganda ko'z yoshing
mp3
02:14
Asadbek Rahmatullayev
Sevgidan (Cover Yulduz Usmonova)
02:14
Begench Jumayev
Nozlanma
03:25
Konsta
Bilmaydi
03:22
Sahar
Vatan
03:20
Dilnoz & Mirjalol
Dardi dilam ishq
04:20
Surayyo Narzullayeva
Oqibat
04:10
Ozoda
Te me etmaje
03:15
Isomiddin Nur
Yetolmadim
04:29
Komronbek Soburov
Qiynama san
02:59
Sarvar Sado
Begona
03:55
Shohrux Xoliqov
Afsus
03:24
Mushtariy Zafar
Yeg’lama qizaloq
03:45
Mirjalol Ne'matov
Maktublaring
04:29
Oybek Dadayev
Minsam jiguli
03:17
Sevinch Ismoilova
Yomonsan cover
04:10
Sevinch Ismoilova
Sog`indim yomon
04:05
Sevinch Ismoilova
Orzularima
04:57
Sevinch Ismoilova
Ivan Vaselivich
02:21
Sevinch Ismoilova
Har nafasi
03:23
Sevinch Ismoilova
Chiqma chiqma
03:36
Jambul Muhammedov
Oh bu Kabutar mi yoki pari
02:53
Yosamin Davlatova
Кабутар
02:59
Umidulloh
Yigit va shayton
04:20
Sardorbek
Quralay
02:12
Dunyo
Shinavanda
03:01
Shahrizoda
Malla soch
03:00
Mirqosim Jalolov
Bog’ishamol
04:26
Rasulbek Abdurahmonov
Lazgi
05:03
Farrux Maxsudaliyev
Zomin tog’lari
04:10
Ruslan Ataniyazov
Sevaman
03:41
Sardor Tairov
Shalolam mening (Cover Music)
03:21
Shahlo Hafizova
Tapishi dil
03:17
←
1
2
3
…
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00