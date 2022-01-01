Июнь 2022
161 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
MINOR & Elmurod Haqnazarov
Maktub
03:49
Jo'rabek Qodirov
Aldadingizmu
04:03
Umid Shahobov
Shakar janonim
03:21
Ortiq Xolmuxamedov
Aylama
04:37
Isomiddin Nur
Dostlarim
04:12
Sarvar Avazxonov
Bir kecha
04:20
Ahmadali Bahromov
Armon
03:30
Ortiq Xolmuxamedov
Taqdir
04:55
Lobar Umarova
Bolamga
03:22
Ruxshona
Choy
02:46
Ortiq Xolmuxamedov
Dogman
04:12
Vaxobjon Nortojiyev
Otam-onam
03:03
Oybek Sangin
Darbadar
03:24
Yamin Band
Nima dey
02:52
Xamdam Sobirov
Sevganing bor ekanda (tentakcham 2)
04:05
Jaloliddin Ahmadaliyev
Omad kelsa yoqlab turganlar (Eh Odamlar)
04:50
Shahnoza Otaboyeva
Seni sevaman
03:53
Milena Madmusayeva & Abbose
Zakovat-2
04:01
Jo'rabek Qodirov
Aldadingizmi
04:02
Gulsanam Mamazoitova & Dilmurod Sultonov
Hayot
03:36
Alisher Zokirov
Yuragimda yaralar
04:02
Munisa Rizayeva
Takror
04:08
SanJay
Chang bolib osilaymi?
02:17
Nurzida Isayeva
Unut (Cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:50
Nurzida Isayeva
Unut
03:49
Nurzida Isayeva
Dona-dona (cover)
01:35
Hilola Hamidova
Kelin qizim
03:45
SanJay
Margilonda
01:35
JAVA
1 Sigaret
03:05
JAVA
Aytchi
03:06
JAVA
U kelmaydi
03:04
JAVA
Sen uchunmas
03:12
JAVA
Alvido gulim
03:48
JAVA
Dunyo seni Togangmas
02:53
A'lo
Ayirding
04:53
Ato
Ayblama
03:53
Ato
Shaydo
03:49
Ato
Alda
03:45
Ato
Mehribonim
03:36
Oysha
Yuragimni ezar
03:48
Oysha
Sitora
03:06
Oysha
Digi digi
05:24
Oysha
Oxshaydiku
03:02
Oysha
Чёрные глаза (Tojikcha)
05:26
Oysha
Lyublyu tebya
03:09
Oysha
Mana gel REMIX
04:18
Oysha
ДУСТАМ ДУСТАМ (Tojikcha Osman Navruzov)
03:08
Oysha
Yor bizdan ketdi (Cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:53
Oysha
Bir dostim bor eslatadi bolalikni (Cover Osman Navruzov)
03:08
Oysha
Yetmadimi (Cover Munisa Rizayeva)
03:58
Oysha
Garibi 2
03:47
Oysha
Burdi dilam
02:56
Oysha
Dara dara
03:31
Oysha
Yor omad
03:37
Oysha
Aka keling
02:50
Oysha
Ту Яктои
02:52
Oysha
ЧОНАМ (Janob Rasul Cover Sogindingmi jonim)
03:22
Oysha
Tanhoyam
02:55
Oysha
Onaginam
03:47
Oysha
Дили Маро Мешикани Remix
03:16
Oysha
Jamoling soginib janon
02:48
Oysha
Menda qolmadi dil (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
02:47
ABBBOSE & Otush
Boshqachaman
02:37
Sardor Tairov
Ovvoramiz
03:44
Noila
Ayyor yor
03:33
Abdulatif Kamol
Bu oqshom
03:06
Lyric Uz
Muammo
03:01
Gavhar Ziyayeva
Bevafo
03:18
Noila
Qora quti (soundtrack)
03:43
MINOR
Fargona Burguti
02:37
Yulduz Turdiyeva
Dilbar
02:37
Afruz
Yerga nuqta com
02:30
Aida
Dona dona
02:45
Uzmir va Mira
Onasi ishdan kelgunicha man (Cha cha cha)
02:51
Uzmir va Mira
Zorini toffolin yokida jinni yoqvolin
04:11
Jaloliddin Ahmadaliyev
Zebojon (Tohir Mahkamov)
02:43
Gulinur
Bono gal
03:13
Sura İskəndərli
Yok ( Ee daha daha nasılsınız? )
02:32
Nilufar Karimova
Visol
03:28
Otash Bekmurodov
Telbaman
03:34
Yulduz Turdiyeva
Leyli
04:00
Eldido
O'zim borman-ku
02:58
Dildora Niyozova
Muhabbatjon
03:47
Avaz Olimov
Sohibqironim
05:05
Hilola Hamidova
Ayt nega
04:00
Soundtrack
Choli qushi
03:15
Jasur Umirov
Sevgi boldi yurakga Nagruzka
03:22
Milena Madmusayeva
Quyoshim
03:41
Feruza Egamova
Onam
03:36
Shohruhxon
Ey yor
03:18
Sardor Tairov
To'y bugun
04:25
Bojalar
Momo
02:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Men edim (Studio version)
03:37
Uzmir va Mira
Bo’ldi yor
04:12
Beki
Kotta Bola
02:02
BekVines
Yakun
02:33
Uzmir va Mira
Bo’ldi yor yurak senga zor
04:12
Abror Shovvoz
Bojam (parodiya Xamdam Sobirov Maktabimda)
03:55
Shohjahon Jo'rayev
Yulduzim (Jonli ijro)
04:12
Jasmin
Popuri
04:51
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00