Jasmin - Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)
|Ijrochi:
|Jasmin
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 010
|Hajmi:
|2.32 MB
|Davomiyligi:
|02:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2022
Qo'shiq haqida
Jasminning «Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 010 marta tinglangan. Jasmin ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Olloh saqlasin», «Qaynona», «Kutaman».
Jasmin - Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.