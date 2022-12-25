Jasmin - Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)

Jasmin — Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)
Ijrochi: Jasmin
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 010
Hajmi: 2.32 MB
Davomiyligi: 02:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Jasminning «Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 010 marta tinglangan. Jasmin ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Olloh saqlasin», «Qaynona», «Kutaman».

Jasmin - Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00