Апрель 2022
356 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xamdam Sobirov
Qo`lim yetmadi
02:13
Xamdam Sobirov
Bu Qiz
02:13
Dilfuza Ismoilova
Telefon
03:43
Botir Qodirov
Shalola
03:32
Xamdam Sobirov
Esla meni
03:52
Dilfuza Ismoilova
Baxshi bola
03:55
Dilnoza Kubayeva
Leylam
03:27
Yorqinxo'ja Umarov
Jonim Onam (Ota)
03:31
Yorqinxo'ja Umarov
Ota
03:31
Jaloliddin Ahmadaliyev
Jonim bergan men edim New Xit
02:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qaytib kelganinga hayronman
02:24
Xamdam Sobirov
Esla meni paxta yer dalasida
03:13
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yuragim (Charchadim)
04:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xiyonatdan, Yolgonlardan, Charchadim Onajon
04:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Charchadim
04:22
Xamdam Sobirov
20 yoshda qora qoshda
03:50
Uzmir va Mira
Sandaqasi bitta bolsa nima qilay
04:11
Shahzoda
Tilayman, Sevgi bolsin abadiy
03:24
Lola Yuldasheva
Endi kozlaringni soginsam ham (Qaytmaydi)
03:40
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey Odamlar
04:54
Samandar
Toying kuni tamom bolganman
04:32
Adiz
Qizaloq
02:27
Noker Meretov
Yene-yene
02:49
Naimaxon Arslonova
Yolgonchi
03:24
Abduvohid Rixsiyev
Onam duosi
03:43
Abdunazar Rahmonov
Javobsiz sevgi
04:35
Jaloliddin Abdullayev
Bilmaysan
03:59
Ravshan Tojimatov
Soginib kutadi har kuni onam, Musofir farzand nolasi
05:23
Ravshan Tojimatov
Musofir farzand nolasi
05:23
Shahboz va Navro'z
Qanday yashay
03:03
Fotihabegim Xafizova
Beggin
03:13
Zohid
Hididan
03:18
Dilfuza Ismoilova
Bir dona
04:01
Otush
Ne sabab
03:39
Jamshidbek
Elmiram
04:09
Doston Ergashev
Senu-menga
03:40
Elmurod Ziyoyev
Uylanay
03:50
Lobar Umarova
Sultonim
02:44
Otabek Muhammadzohid
Manga nima
03:28
Jahongir Ubaydullayev
Bu shahardan ketaman deb qancha qilmayin harakat
03:29
Yulduz Usmonova & Malik
Yor biyo (New version)
03:03
Sardor Mamadaliyev
Onamsiz bu dunyo (Monolog)
04:31
Qilichbek Madaliyev
Ololmayman onamdan xabar
03:55
Xamdam Sobirov & Azizbek Hamidov
Onam
04:27
Shahnoza Otaboyeva
Qizgonaman
02:55
Hayot guruhi
Sensizlik
03:57
Isohon Samadov
Sogindim otajon
04:18
Sherzod Abdullayev
Bir zumda
04:13
Dadish Aminov
Yok diyme
03:11
Akbarxon Akbarov
Afsus
03:23
Sherzodbek Jonibekov
Qoshiyo
05:14
Botir Kenesov
Al janim sen
03:00
Shohrux Xoliqov
Sevgimiz
03:14
Sarvinoz
Dona-dona
02:48
Muhammadxon Husanxonov
Kel endi
03:09
Ozodbek Yusupov
Bale-bale
02:07
Shohjahon Jo'rayev
Nashida
04:34
SanJay & Jaydariko, Daler Ametist
Mayli
03:06
Erkin Xudoyqulov
Boyni bolasi
03:13
Shahlo Ahmedova
Sensiz yor
03:25
Pahlavon Jaloliddinov
Desinlar
03:20
Oybek Karimov
Unutolmayman
03:32
Botir Qodirov
Shalola (2022)
03:34
Yulduz Usmonova
Ay Dunyo
05:05
Jaloliddin Ahmadaliyev
Men yomonni yaxshi korganlar
04:54
O’ktam Aliyev
Yigitman
04:34
Habibullo Nabiyev
Armon
03:34
Anzur
Alvido dema
04:05
Parvizi Samo
Malika budur
04:21
Farrux Ali Negmatov
Norasiyda
04:05
Alisher Akbaraliyev
Ona singlim
03:19
Abdurashid Isoqov
Mahzun
03:17
Shoxruz (Abadiya)
Yolgonmidi
03:12
Alinaxonim
Naqshi Buxoro
03:20
Botir Xon
Kechirmaslar
03:04
Dilfuza Ismoilova
Sen yoqsan
04:29
Yahyobek Mo'minov
San qizni
03:37
Gulinur & Jasur Mavlonov
Jaylan
03:37
Mirjalol Ne'matov
Kuylar yozdim, Dardlar bilan
00:26
Xojiakbar Ruzmetov
Suv keladi moridan yor yor yoroney
02:23
Xojiakbar Ruzmetov
Yor yor yoroney (popuri)
02:23
Bahriddin Zuhriddinov
Lolaxon sevar edim Lolaxonni
03:34
Xamdam Sobirov
Gulim qara
02:32
Uzmir va Mira
Ayami urasiz qachongacha kulasiz
04:11
Akmal
Кайфовать хочу кайфовать
03:47
Muzaffar Abduazimov
Essiz
03:45
Million Jamoasi 2022
Aldangan Qiz (Ummon guruhi)
03:59
Million Jamoasi 2022
Musiqalar 2
03:07
Million Jamoasi 2022
Musiqalar 1
04:55
Hayot guruhi
Yuragim yara
04:58
Orif Choriyev
Onam bilan
04:08
Javohir Ermatov
Aka-uka
04:01
Oybek Sangin
Dilijana
03:23
Jaxongir Qodirov
Meni eslaysiz
03:53
MuhammadKarim
Ota-ona
04:10
Bahrom Mahmudzoda
Qiyomatdan qorqaman
03:56
Jonibek Saydaliyev
Unutib bolmas
03:23
Ahmadali Bahromov
Ota
04:07
Sunnat Samo
Yoshlik chogimda
03:27
Sarvinoz Ruziyeva
Endi ichmaydi dadang
03:46
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00