Samandar Ergashev - Toyingga men borolmaymanda

Samandar Ergashev — Toyingga men borolmaymanda
Ijrochi: Samandar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 482
Hajmi: 4.55 MB
Davomiyligi: 04:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Samandarning «Toyingga men borolmaymanda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 482 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».

Samandar Ergashev - Toyingga men borolmaymanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00