Samandar Ergashev - Toyingga men borolmaymanda
|Ijrochi:
|Samandar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|482
|Hajmi:
|4.55 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2022
Qo'shiq haqida
Samandarning «Toyingga men borolmaymanda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 482 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».
Samandar Ergashev - Toyingga men borolmaymanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.