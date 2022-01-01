Ноябрь 2022
368 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shoxona
Sog'inganda (cover Bojalar)
03:32
Sevinch Mo'minova
Rashkchi yor
03:45
Rayhon
Yangi kun
02:59
Ozoda Nursaidova
Umrim o`tar
04:28
Ismigul guruhi
Ishon menga
03:41
Jasur Rajabov
Surmali
03:42
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Mavrigi
07:17
Komron Axmedjanov
Sensiz (tizer)
00:16
Ahmadali Bahromov
Do`stim bor
04:17
Otush
Kechagina
02:00
Dadish Aminov
Ayralik
03:47
Ukfora
Onam
03:10
Janob Rasul & Bojalar & Sakit Samedov
DISCO
02:52
Shoxrux (Ummon)
O’ylamading
03:47
DNDM
Margarita (Original Mix)
11:08
DNDM
Morocco (Original Mix)
10:42
DNDM & JAVAD & Enza & Imazee & Umar Keyn
Best Deep House Mix 2022
36:18
Bahriddin Umar
Qorongu kechalar
04:06
Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Meni sevsang
03:57
Saidalam Hakimov
Onam bo`ldi
03:36
Asliddin Isoqov
Sog`inch azobi
04:54
Davron Ergashev
Oyijon
03:41
Tabassum Davronova
Yolgonchi
03:19
Ikram Bahramov
Yiglama yurak
03:20
Anvar G'aniyev
Qarib quyilmaganlar
03:12
Choribek Shokirov & Diyora
Ozingsan
04:52
Dilmurod Otajonov
Gejalar
03:30
Suhrobbek Yoldoshev
Маленькая
02:43
Ahror Madrahimov
Musofir dardi
02:52
Azamxon
Qizil ko’ylakli qiz
03:57
Diyorbek Qurbonboyev
Ikki dil
03:18
Doston Ergashev
Bo’lgani yo’q
02:51
Feruz Jo'rayev
Mayli ketaver
02:28
Diyorshoh
Do’stim sharobingdan quy
03:34
Filiz & Jamshid Axanov
Kosayu piyola
02:47
Janob Rasul & Sakit Samedov
Moxinura (Jonli ijro)
07:18
Sevinch Mo'minova
Ona
04:19
Bojalar
O, go'zal (ver 2)
03:08
Nahide Babashlı
Yağmur
02:16
Sakit Samedov
Тост
03:39
Uzmir
Asra hudoyim
04:04
Olimjon Ne'matjonov
Otim keldi
03:12
Javohir Qahhorov
Taqdir
03:14
Fozil guruhi
So’roqladim yorni men
04:27
J Silverado
Qalbi
01:59
Shahriyor
Amaki
03:24
Asl Wayne
Istading mani
03:04
Uzmir va Mira
Yomg’irdaman
03:13
Elyor G'ulimov
Juralarim
03:49
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey gul (Premyera)
01:59
Mushtariy Zafar
Yig’lama qizaloq
02:29
Umidaxon
Bir imkon
03:30
Leyla Muqimova
Shaddotman
02:55
Nurzida Isayeva & Husan
Azizam
03:35
Aida
Rashk
03:01
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey gul
02:06
Shirin Mamatova
Kashmirida
03:14
Sevinch Mo'minova
Oh kechalar
03:47
Sarvinoz Ruziyeva
Minnat qilma
03:48
Milena Madmusayeva & Abbose
Go'zal kechalarda
04:59
Gulasal Abdullayeva
Alla
03:34
Manzura
Unutsaydim (2022)
03:55
Oybek Ahmedov
Ra’no
02:40
Yusufxon Nurmatov
Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Seriali)
03:33
Janob Rasul & Bojalar & Sakit Samedov
Premyera
02:52
Durdona Kurbonova
Menga nima
02:49
Sumbula Ibragimova
Bilmading
03:18
Sevinch Mo'minova & Leyla Muqimova
Bolajonim
04:16
Derya Bedavacı
Ama Geçecek
04:22
Yulduz Usmonova
Nazar
03:26
Green71
Bu Mani Uyim
03:15
Yulduz Usmonova
Nazar (2022)
03:26
Bobomurod Abdiyev
Alamlar
03:25
Zilola Ibragimova
Jon bolam
03:30
Бахтавар
Прости-Прощай
03:48
Uzeyir Mehdizade
Anlasildi
03:22
Ali-Akbar
Leyli
02:27
Ali-Akbar
San qiz
02:23
Ali-Akbar
Qalbingda men bormi
03:37
Ali-Akbar
Anakonda
02:25
TimGP
PUL
02:45
Bernie
На Бали
02:46
Xonbek
Shakaladka
02:57
Shoxruz (Abadiya)
Sevgi qoldi maktublarda
04:03
Sevinch Mo'minova
Ne oldi
03:53
Milena Madmusayeva & ABBBOSE
Go’zal kechalarda
04:58
Akbarbek Sapayev
Nozinnan
03:46
Javohirbek Tojiboyev
Ber xabar
02:51
Sirojiddin
Yurakchang
03:06
Quvonchbek Po’latov
So’rama najot
03:19
UzTim
Ey baby
02:53
Asadbek Ismoilov
Sog’indim ona
03:12
Uzmir
Malefisenta
03:34
Yagdona
Buyurmadi baxt (Cover)
02:26
Uzmir
Mailifisenta
03:34
JAVA
Seni olgan yigitga achinaman
03:00
Azizbek Madumarov
Senga qolgan kunim qursin
04:06
Siyovush
G’urur
03:53
Shavkat Toshpo’latov
Do’st
03:29
Sayfiddin Muhammadiev
Alvido
04:36
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00