Декабрь 2022
295 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ortiqboy Ro'ziboyev
Alyo-alyo
02:46
Shahnoza Otaboyeva
Hajdan keldi ota-onam
02:56
Shavkat Komilov
Choyxona
02:50
Qilichbek Madaliyev
Sevmoq uchun
04:11
Xurshida
Bagringa bos
04:15
Feruza Jumaniyozova & Ajmal Omid
Ширин Фарход
04:00
Zardiyana
Soginib
04:06
Shohjahon Jo'rayev
Xayr
04:02
Bunyod Xasanov
Vatan bu
03:46
Iskandar
Dard
02:43
Abduvali Rajabov
Hafa qilding
03:35
Milena Madmusayeva
А снег идёт
02:27
Dilshod Asl
Begonaman
04:10
Jafar guruhi
Akam
03:30
Komron Axmedjanov
Meni unut
03:23
Shahriyor
Jonli ijro
15:56
Avazbek Alimov
Ohista
04:15
Dilmurod Dadashev
Otajon
04:19
Dilnoza Kubayeva
Iqrorman
03:51
Sanosh
Sevaveraman
02:47
Javlon Yeliboyev
Yurak
02:53
Oybek Nurmanov
Otam-onam
02:56
Zokir Omon
Tunlar bedor
03:06
BEST guruhi
Boshimni qotirma
03:30
Rustambek Serobov
Alam-alam
03:51
Furqat Macho
Bi-Bi
03:11
Sevinch Ismoilova
Qarshining Boglarida pishdi uzum (Surxon bolasi)
03:09
Osman Navruzov
Nafaslari
03:17
Rayhon
Azobdaman
03:33
Azzamchik
Salam aleykum
01:46
Baxtiyor Rahmonov
Mastura (Hayot Ayt Soundtrack)
03:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yaxshi qoling yaxshi qiz (Konsert versiya)
04:20
Nodirbek Xolboyev
Aldab qoygin
04:04
Yodgor Mirzajonov
Esimda
04:13
Raisa
Gaplarim qoldi
03:01
Uzmir va Mira
Yurak bilmasin
03:38
Husniddin Holmatov
Ota-ona
05:00
Avazbek Alimov
Ona qizim
05:12
Islombek Alimov
Yorimey
04:02
Diana
Taram-taram
03:45
MINOR
Paranoia
06:31
Ziyoda
Ona duosi (cover)
05:23
Shahzod
Qizim
03:49
Bahrom Nazarov
Otam keladur
04:05
Aziz Rajabiy
Gul sochar
03:31
Mirjalol Ne'matov
Ranjitdimmi gulginam
03:35
DALIMJANOV
CHAQASAN
02:07
Asilzoda
Du du
03:46
Baxtigulxonim
Unut bolmas
03:17
Umrbek Otajonov
Ishq
04:04
Shahzod Yuldashev
Nastarin
04:46
Dilmurod Sultonov
Oromijonim
04:19
Bekzod Yusupov
Galin galdi
04:06
Abdulla Qurbonov
Xotira
03:46
Umidjon Hoshimov
Ukam
04:59
Habib Sulton
Parizod
04:40
Bahrombek Aminboyev
Armon
04:51
Orif Choriyev
Kechir
04:16
Dilso'z
Kerakmidi
03:13
Nahide Babashlı
Takvim
03:20
Dilso'z
Keraksan
03:13
Doston Ergashev
Unut endi
04:00
Aziza Qobilova
Hiya hiya
02:37
Barhayot Umarov & Amiran Said
Sevmasang bor
03:37
Sherzod Nabiyev
Qizlarni ajali
03:00
Jasurbek Mavlonov
Xorazm baliqlari
03:31
Jasmin
Olloh saqlasin bevafolardan ozi saqlasin
03:31
Jasmin
Mendan meni surama (cover version)
02:28
Jasmin
Men toshlarning tiliman men kongilning guliman (cover)
02:28
Jaloliddin Ahmadaliyev
Oshiqlarni devona qilding ishq
00:49
Samandar
Toyingga men borolmaymanda
04:28
Sakit Samedov
Sevdiyim insan
02:35
Shokhrullo Abdullaev
Alvido
04:40
Hursanbek Qodirov
Jannatim onam
03:16
Davron Ergashev
Egov-egov
04:26
Husan
Musofirda yurgan dostlarim
05:05
Kaniza
Kuyov joralar
03:35
Gavhar
Dil
03:09
JAVA
Uyda Gaz yoq
02:20
JAVA
Gaz yo’q
03:45
Fozil guruhi
Qoshi yosinmu deyin (audio 2022)
05:10
Sardorbek
Yurak
03:23
Ozoda
Bugundan boshlab
03:47
Doston Ergashev
Modniylarga
03:17
Malika Ravshanova
Yurak
03:18
Mavjuda Alimova
Девона
03:37
Rashid Matniyozov
Jim-jim
04:02
Dildora Niyozova & Sarvinoz Ruziyeva
Yangi yil
03:54
Suxrob Xamdamov
Diydor
04:01
Farruh Saidov
Korgannan bari
03:26
Kumush
Dil
03:35
Davron Ergashev
Bormikan
03:43
Fozil guruhi
Qoshi yosinmu deyin
05:10
Alisher Uzoqov
Mubtaloman (Cover by Shaxram Sheraliyev)
03:49
Maqsudbek Sultonov
Yurt madhi
03:34
Nodirbek Qodiraliyev
Kelmadi yor
03:20
Rustam Goipov
Tillo uzuk
03:56
Jasurbek Mavlonov
Ichma bolam
07:33
Lola Yuldasheva & Rashid Holiqov
Hayot davom etar
03:48
Elyor Meliboyev
Xabaring bormi
03:25
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00