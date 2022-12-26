Umidjon Hoshimov - Ukam

Umidjon Hoshimov — Ukam
Ijrochi: Umidjon Hoshimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 529
Hajmi: 4.90 MB
Davomiyligi: 04:59
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ukam» qo'shig'ini Umidjon Hoshimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:59, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 529 marta tinglangan. Umidjon Hoshimov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qizim», «Jon akam», «Onamga ham olib boray».

Umidjon Hoshimov - Ukam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00