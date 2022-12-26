Umidjon Hoshimov - Ukam
|Ijrochi:
|Umidjon Hoshimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|529
|Hajmi:
|4.90 MB
|Davomiyligi:
|04:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-12-2022
Qo'shiq haqida
«Ukam» qo'shig'ini Umidjon Hoshimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:59, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 529 marta tinglangan. Umidjon Hoshimov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qizim», «Jon akam», «Onamga ham olib boray».
Umidjon Hoshimov - Ukam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.