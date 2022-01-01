Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bahodir Mamajonov
Otaning qadrini qaydanam bilsin
04:38
Akmal
Кобра (Ислам Итляшев)
03:00
Akmal
Пусть Уйдёт
02:27
Naz Dej
Leylayim Ben Sana
02:52
DNDM
Menga oson emas
06:27
Mirjalol Ne'matov
Malak
03:40
Hilola Hamidova
Qaytarib ber qalbimni
04:01
Akmal
Волк (Cover)
02:53
Guljahon
Jonim
03:43
Jennet
Джаным, Звоню тебе я
03:58
Jennet
Джаным
03:58
Manzura
Tushlarimga kir Erkalab gapir
03:59
Jennet
Джаным (Мужская версия Акмаль)
02:57
Akmal
Скучает Осень (Султан Лагучев)
02:33
Ghasem Khani
Sevgilim
03:28
Ajlan
Sevene Haram
03:19
Akmal
Вольная (Ахмед Шад)
02:24
Akmal
Лягушка
03:22
Akmal
Бармен
02:47
Akmal Xolxodjayev
Бармен
02:47
Akmal Xolxodjayev
Аравай
03:22
Akmal Xolxodjayev
Uzbek xit qushiqlaridan Popuri
06:44
Akmal Xolxodjayev
Eng Sara qoshiqlar POPURI
06:44
Hulkar Abdullayeva & Murodbek Qilichev
Baliqchi
07:43
Xamdam Sobirov
Keldim yoninga mana
02:19
Munisa Rizayeva
Jonim nega aldading meni, Aybim sevganimmi
04:03
Munisa Rizayeva
Ayt jonginam, Aybim sevganimmi
04:03
Xamdam Sobirov
Maktabimda 2
04:07
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xudoyimga solib qoydim
03:26
Yulduz Usmonova
Ne kunlarni kormadim
05:14
Tohir Mahkamov
Men xali yashaganim yoq
02:34
Abbos Ubaydullaev
Tillo uzuk
06:51
Abbos Ubaydullaev
Sizniki bololmayman
03:53
Abbos Ubaydullaev
Navruz
04:10
Abbos Ubaydullaev
Yoshligim
05:59
Abbos Ubaydullaev
Asta keling
03:59
Abbos Ubaydullaev
Ona qizm
05:02
Abbos Ubaydullaev
Sovchilar
05:04
Abbos Ubaydullaev
Dost Bolmas
03:57
Abbos Ubaydullaev
Yor
04:13
Abbos Ubaydullaev
Nozanim
04:10
Abbos Ubaydullaev
Eh odamlar
03:59
Abbos Ubaydullaev
Na qilay
05:22
Abbos Ubaydullaev
Armonlarim
04:26
Abbos Ubaydullaev
Sevib qoldim
04:02
Abbos Ubaydullaev
Armon
02:55
Abbos Ubaydullaev
Sen bilan
04:41
Abbos Ubaydullaev
Navruz 2
03:59
Abbos Ubaydullaev
Kozingizni sevdim
03:37
Abbos Ubaydullaev
Ona
04:15
Abbos Ubaydullaev
Bilib qoy
03:45
Abbos Ubaydullaev
Netay
03:05
Abbos Ubaydullaev
Otajon
06:28
Abbos Ubaydullaev
Saxro
04:30
Abbos Ubaydullaev
Muxabbat
04:16
Abbos Ubaydullaev
Onaginam
05:37
Abbos Ubaydullaev
Yigladim
06:16
Abbos Ubaydullaev
Armonlarga
04:29
Abbos Ubaydullaev
Mutrabo
04:51
Abbos Ubaydullaev
Kozim yosh
05:27
Abbos Ubaydullaev
Oramizda yollar bor (Azizam)
05:59
Abbos Ubaydullaev
Azizam
05:59
Muhammad Al Muqit
Healing the Sick
13:58
Uztime
Ozor
03:29
Baxtinur
Tor kocha
03:48
Kalp Yarası
Kalpte Bir Yarasın Sen
01:37
Izzat Shukurov
Amantu Billah
03:26
Zeyneb Heseni & Talib Tale
Narin Narin (feat Zeyneb Heseni)
03:47
Yamin Band
Ona
03:50
Kardeşlerim
Geri Dön (Doruk & Asiye)
02:04
Renat Sobirov
Самая самая на гитаре
01:18
Noila Habibullayeva & Behruz
Sen kechir (Cover Bojalar) feat. Behruz
02:08
Olima Tojiboyeva
Shalola
04:54
Kamoliddin Rahimov
Namangan
05:22
Kamoliddin Rahimov
Ona
06:24
Kamoliddin Rahimov
Shoda shoda
04:11
Kamoliddin Rahimov
Qoshingiz qarosimu
04:15
Iroda Sobirova
Ishqqa Qasam
04:38
Iroda Yusupova
Xiyonatni kechirimi yoq
03:41
Iroda Nosirova
Kel
05:32
Iroda Yusupova
Qaytgin
03:36
Iroda Yusupova
Uzbek bolasi
03:59
Iroda Yusupova
Hiyonating kechirimu yoq
03:41
Xushnud
Hayol sanda
03:50
Xushnud
Xayol sanda (Tushlaringa kiraman)
04:23
Xushnud
Tushlaringa kiraman
04:23
Xushnud
Man sani ishqingda kuysam ne bopti
03:36
Tohir Sodiqov
Kel yashaylik (Cover by Renat Sobirov)
03:17
Mirjon Ashrapov & Janob Rasul
YONDIRADI
03:12
Dilmurod Sultonov
Yulduzlar
03:18
Suhrob Norqulov
Yetimni xorlab
03:37
Baxtiyor
Milliard
03:47
Azizbek Hamidov
Oh yurak
03:37
Sultan Kewlimjaev
Laylim
03:54
Ma'murjon Jo'rayev
Xasta bolma
03:43
Jamshid Sultanov
Konmayapsan
03:51
Shohsanam
Yangalar
03:55
Nodirabegim Kenjayeva
Yana bir bor korsayidim
04:16
Nodirabegim Kenjayeva
Shu kun songi bolishi mumkun
02:52
Nodirabegim Kenjayeva
Hayot berar kimgadir davron
02:52
←
1
2
3
…
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00