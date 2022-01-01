Май 2022
294 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Oybek Ahmedov
Ey yor
02:34
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevma yurak
05:18
Yulduz Turdiyeva
Otam (Jonli ijro)
04:08
Shohjahon Jo'rayev
Yodimga tushdi
04:37
Shahnoza Otaboyeva
Jo'rajon (Tojikcha)
02:51
Shahboz va Navro'z
Go'zal qiz
02:51
Sayyora Qoziyeva
Qad megama (Tojikcha)
03:20
Sardor Mamadaliyev
Subhanalloh (Qabr)
04:30
Ozoda Nursaidova
Olijanob ishq
03:35
Oybek Ahmedov
Qalbim sog'inadi (cover)
03:01
Mahmud Namozov
Mehmon
04:53
Hosila Rahimova
Mehmondur
04:21
Gulasal Abdullayeva
Muhabbat (cover)
05:02
G'anisher Abdullayev
Chiroyligim
03:28
Yulduz Janibekova
Armon
03:34
Shahzod Ismoilov
Ona
03:19
Sherzodbek Otaxonov
Sevsa yigit
02:28
Doston Rahimov
Otajon
04:32
Mirzohid Nur
Hudoga soldim
04:01
Jaloliddin Ahmadaliyev
Chiroylisan
04:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ojizam (Chiroylisan)
03:45
Soat Sharipov
Yalalabobo yalla
02:56
brbalo
Jentra jentra мокрый асфальт
05:15
brbalo
Родина моя Узбекистан
04:34
Shokir
Горный человек
04:34
Shokir
S-Lab
00:49
Shokir
R3
00:40
Shokir
Kim ekan
02:54
Shokir
Kabutar
01:22
Shokir
Yaxshi Bolla
02:16
Muxlisbek Qurbonov
Bevafolarga
07:23
Borya Yunusov
жди меня там (Cover Sevak)
02:38
Borya Yunusov
Вахтерам (Cover Бумбокс)
03:52
Xojiakbar Ruzmetov
Popuri 2
02:56
Uzmir va Mira
Sarigim Nima qileee, Zorini topvoling, Puliz yetsa sotvoling
04:11
Eldorbek Hakimov
Eslaysan
03:05
Saidxon
Onaginam
03:46
Dilshod Muhammedov
Singillarim
04:35
Botir Kenesov
Ejem
03:09
Ma'ruf Rajabov
Qabul et
03:11
Barhayot Umarov
Gulsan
04:09
Otabek Rahimov
Sen uchun
03:32
Sherzod Abdullayev
Aldama
04:40
Bekzod Rahimov
Yor-yor
04:53
Umarjon Mahkamboyev
Qani-qani (new version 2022)
04:22
Naimaxon Arslonova
Jon dadam
04:20
Ali Zade
Uni unut
02:22
Sardor (Brand Asia)
Laylo
03:22
Furqat Macho
Bu kim ekan
03:08
Bahodir Nizomov
Man u siz
02:33
Shuhrat Rasulov
Rayhonim
04:01
Abdurahmon Salohiddinov
Hoji qilay ota-onamni
03:23
Yoqubjon Ergashev
Bolamning bolasiga
04:07
Parvizi Samo
Qizgina
03:10
Doston Mirzaahmedov
Yigitlar
03:01
Jonibek
Charxpalak
03:33
Xamdam Sobirov
Onam Onaginam
03:50
Ataberk
Yolim bergin
02:48
Aziz Ergashev
Qaynona
03:37
Xamdam Sobirov
Onaginam
03:50
Yodgor Mirzajonov
Maktab
03:04
Umidaxon
Zolim
03:25
Moon Band
Avaylab
03:31
Saidahmad Umarov
Sinmadim ona
02:24
Munisa Rizayeva
O’g’ri
03:31
Babymohi
Xayr maktabim (Cover)
04:26
Mirjalol Ne'matov
Izlaganim (Soundtrack)
03:44
Xojiakbar Ruzmetov & Elyorbek Meliboyev
Chorbogi Bolo
07:16
Nurzida Isayeva
Xayr maktabim
00:57
Gulinur & Jasurbek Mavlonov
Jaylan
03:37
Vohidjon Isoqov
Notanish qiz (cover)
03:25
Sarbon
Dona-dona (Tojikcha)
03:21
Qilichbek Madaliyev
Malika qiz
03:09
Nigina Nabiyeva
Ты
02:58
Uzmir & MajoR
Bu vatan
03:30
Elyorbek Meliboyev
Bemor onam
03:55
Behzod Abdullayev
Boldi tamom
02:59
Behzod Abdullayev
Janima
02:54
Behzod Abdullayev
Barmoqlar
03:32
Gavhar
Bevafo
03:15
Anvar G'aniyev
Ado boldi ado
03:44
Anvar G'aniyev
Taqdirga kon dedim
03:44
Uzmir
Sensiz
04:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
Eh odamlar
04:54
Asror uz
Do’stlarim
02:43
Sardor Rasulov
Bag'ringga berkit meni
04:15
Bojalar
Katta ko'cha
03:23
Doston Ergashev
Arzimaydi
03:09
Islombek Dushaboyev
Yomon koraman
03:58
Sherzod Sheyx
Ota onang omonat
02:55
Milena Madmusayeva
Uyimning yonida
03:19
Elyorbek Meliboyev
Dunyo seni chorlramoqda kelmaysanmi qiyomat
02:42
Elyorbek Meliboyev
Kelmaysanmi Qiyomat
02:42
Elyorbek Meliboyev
Qiyomat
02:42
Shirin
Губнушка
02:30
Xamdam Sobirov
Kecha-kecha
02:19
Dovlet Kerimberdiyev
Mariya
03:13
Elmurod Muhammad
Sevmagin edi
03:40
Yulduz Janibekova
Keldim man
03:22
Erkinbek Madraximov
Sevolasanmi
03:23
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00