Февраль 2022
490 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jo'rabek
Baxt ekan
03:36
Dilnoza Ismiyaminova
Dadam
03:54
Orif Choriyev
Unut deding unutolmadim
04:00
Murod Manzur
Ozing qollagin
03:59
Asadbek Hamdamov
Davo
03:13
Siyovush
Yurak
03:58
Abror Aktamov
Kongil uchun konglim olganlar
03:13
Abduvohid Rixsiyev
Ketaylik
04:43
Gavxar Matchanova
Oppoq qor
03:52
Shahzodbek
Bu na noz
03:50
Hilola G'ayratova
Bexabar (Meni sev serial)
03:41
Uzmir va Mira
Sevganingni top
03:52
Avaz Dengiz
Eslamaydi dema har dam yodimdasan (Mening dostim)
03:59
Doston Ergashev
Meni sevma
00:13
Mirjalol Ne'matov
Telba daydi
03:57
Googoosha
Останови время
04:34
Jamolbek Murodov
Seni eslab
04:00
Shuxrat Bekmanov
Nargiza qiz
03:37
Ibrohim Jiyan
Чёрные глаза
03:10
Abdumajid Abdujalilov
Musofir nolasi
05:00
Javohir Erkinboyev
Ojarligingdan
03:53
Davr
Ketaver
03:26
Abduvohid Rixsiyev
Yashirma
04:20
Zarif Qodirov
Mariya
03:23
Doston Ibodullayev
Yonima qayt
03:47
Shirin & Farhod
Bibi sanamjon
03:23
Jasurbek
Gulim
03:37
Asror Matyoqubov
Kambagal mard boydan
02:40
Kumush & Sherbek
Jonginam
03:25
Malika Rahmonova
Afsusdaman
05:36
Gavhar Ziyayeva
Otam ham Onam ham birdek qaribdi
01:20
Gavhar Ziyayeva
Juda tasirli va chiroyli sher
01:20
Gavhar Ziyayeva
Yod kardam
03:12
Gavhar Ziyayeva
Yiglama qiz
03:34
Doston Ergashev
Kozmunchogim (Jonli ijro)
02:37
Ziyoda & Samir
Yorim mani (feat. Samir)
03:30
Kumush & Sherbek Shodiyev
Yuragim hayoti
03:30
Farhod va Shirin
Guli sangam
03:30
Ziyoda & Samir
Yorim Mani
03:30
Sardor Mamadaliyev
Uchradi
03:02
Yulduz Usmonova
Qalbi go’zal onam
04:22
Yulduz Usmonova
Ona (Mama)
04:55
Yulduz Usmonova
Nastarin (New version )
03:27
Yulduz Usmonova
Mayda (New version)
03:49
Yulduz Usmonova
Hamroz (New version)
05:00
Yulduz Usmonova
Dona Dona (New Version)
04:34
Yulduz Usmonova
Atirgul (new version)
04:06
Nobiya
Xafa bo’lma (cover)
01:52
Nokisbay Duysenbaev
Ayzada
02:42
Anvar Sanayev
Tillo
03:33
Muzaffar Tishabaev
Mani sevmay qoyishingdan qorqaman (Sensiz 2 Soundtrack)
03:45
Muzaffar Tishabaev
Qorqaman (Sensiz 2 Soundtrack)
03:45
Muzaffar Tishabaev
Yuragingda meni olib ket (Sensiz 2 Soundtrack)
03:39
Zohid
Osmonlarga
04:51
Mamur Nabiyev
Kerakmas
03:43
SAFANO guruhi
Qizgonib
03:33
Nurzida
Chaki chaki (Daler Nazarov)
03:15
Shirin & Farhod
Guli sangam
03:30
Nurzida Isayeva & Hikmatilla Ahmadjonov
Анор-анор
03:35
Kumush & Sherbek
Topilmaydi
04:10
Iroda Allabergenova
Jigarlarim
03:26
Farrux Xamrayev
Ahli ilmlarga tegmanglar
03:32
Bekzodbek Xakimov
Malikam
03:48
Mir Joha
Qiz toping ona
04:01
Qudratillo Xabibullayev
Farzandsizlarga
06:38
Navruz Sobirov
Sevarmisan
03:53
Yulduz Turdiyeva
Sevgidan yondi dilim
03:23
Uzmir va Mira
Sarig’im
04:12
Seero7 & Murolim
Janona
03:02
Yulduz Turdiyeva
Sevgidan yondi yuragim
03:23
Umarjon Mahkamboyev
Bitta-bitta
03:58
Gavhar Ziyayeva
Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
02:11
Aziza
диги диги 2022
02:29
Ozodbek Oripov
Gul
02:55
Vohid Abdulhakim
Tushlarimga kir
03:34
Olloyorxon
Xayolim ozimda emas
03:38
Firdavs Avezov
Buvijonim
03:26
Ravshanbek Baltayev
Omma
06:00
Atash Kadamov
Soz bereyin
03:35
Asilxon Jo'rayev
Qorqaman
03:30
Rustambek Serobov
Odam demang
03:50
Farhod Abdullaev
Qish tongi
03:56
Jambul Muhammedov
Holimga bir qara
03:15
Zohid
Gulimni
03:54
Imron
Dadajonim mani, Onajonim mani
03:36
Vohidjon Isoqov
Mayli
03:18
Abdulloh
Ona
03:58
Abduvohid Rixsiyev
Musofirning onasi
04:50
Gavxar Matchanova
Suydim
04:19
Murod Manzur
Sevasanmi
03:57
Shahzodbek
Sevmaganlar (cover version)
04:40
Mirvohid Mirzayev
Daydi
03:58
G'ayratjon Yangiboyev
Janonim
03:20
Abdurashid Isoqov
Esma shamol
02:56
Bunyod Botirov
Durdona
02:48
Madina Usubjonova
Cennetten Çiçek
02:43
Dilfuza Ismoilova
Sevaman
03:36
Бобур Ражабов ва Лейла
Лайло
03:42
Гулизори Рохат
Чигарам хун карди
03:05
Ikromxan
Kechir-kechir (Meni sev serial Soundtrack)
03:35
←
1
2
3
…
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00