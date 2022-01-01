Август 2022
275 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Baxtiyor Muxtorov
Tulki dostlarim
03:13
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurak (remix by AR BEATS)
04:44
Xamdam Sobirov
MENSIMADING
07:07
Hilola Saidova
Tentakcham mani (Xamdam Sobirov ga Otvet)
08:12
Manzura
Jufti halolim
03:21
Nigina Baby Doll
Kel kel
03:04
Nigina Nabiyeva
Togda lola
03:00
Nigina Baby Doll
Soxta Sevgi
04:11
Nigina Nabiyeva
Izladim
03:55
Mehdi Yarrahi
Самый красивый азан
04:50
Elmurod Haqnazarov
Ginnes Rep
01:45
Jafar guruhi
Kelin kuyovlar
03:58
MINOR & Elmurod Haqnazarov
Yengib o`t
03:03
Dudosh
Manga Yarashadi
01:53
Iftixor Orziqulov
Sarvinoz
03:15
Otabek Muhammadjonov
Ey inson
03:46
(audio 2022)
Otabek Muhammadjonov - Ey inson
03:45
Ali Zade
Alvido demagin
03:04
Oybek Nur
Oy poshshaxon
03:13
Hamzabek Madrimov
Mujik bolo
03:00
Isomiddin Nur
Singiljonim
03:58
Otabek Ziyo
Sanam
03:21
Elmurod Haqnazarov
Erik Xaydar
03:21
Milena Madmusayeva
Unut
03:03
Dilxumor Esirgapova
Begim
03:11
Muhammadyusuf Turdaliyev
Sevma
03:56
Ikrombek
Unutsaydim
03:28
Furqat Mamutov
Baliq
03:04
Zuhriddin Umaraliyev
Qorqaman
02:45
Jahongir Karimov
Ket desang ketardim indamay
03:35
Aziza Musaeva
Unut endi
03:59
Botirxon Dosmatov
Xolmurod
03:30
Elmurod Haqnazarov
Elmurodman
01:21
Nurzida Isayeva
Lazgi
03:45
Nurzida Isayeva
Darak ber (Full version)
03:31
Sarvinoz Ruziyeva
Tugishganlarim (cover)
04:34
Bobur Olimov
Ota-onam soginganimda
05:15
Gulnoza Jumaniyozova
Nishatin ayt
03:55
Noker Meretov
Ota-ona
04:48
Shaxrinoz
Jonim
02:59
Azamat Rajabov
Keraksan
03:51
Ziyovuddin Omonov
Qaydasan
04:22
Boburbek Abduvaliyev
Otajon
04:23
Jasurbek
Qadri osmonim onam
04:31
Dadish Aminov
Yuragima dard
03:25
Said Abbosxon
Qizlar bor
03:35
Umid.uz
Mendek sevolmaydi
04:20
Yodgor Mirzajonov
Sevmadim
03:55
Ozoda Nursaidova
G'iybatchilarga
03:52
Izzatbek Qoqonov
Ketaverding
03:38
Jasmin
Kutaman
03:52
Nilufar Usmonova
Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro)
04:06
ABBBOSE & Mushtariy Zafar
Afsonaman
03:03
Shohruhxon
Qahramon
06:12
Layli
Mahallamda
03:36
Yasmeen
Hay yor-yor
03:56
Surayyo Narzullayeva
Endi yoq
04:27
Muxsinbek Raxmonov
Dadajonim
03:56
Azizbek Xolvachi
Aynaney
03:14
Eldor Haydarov
Seni soginmay
04:44
Suhrobbek Yoldoshev
Mashallah
02:57
Erkinbek Madraximov
Yar-yar
03:33
Sevinch Ismoilova
Go’mirchimi
03:48
Jasur Umirov
Ergash oy
02:53
Uztime
Keragi yoq
03:39
Milena Madmusayeva
Ovvora (Tojikcha)
04:00
Anvar Sobirov
Kelmaydi
03:52
Alisher Zokirov
Oh-oh sevaman
03:49
Ramila Rahmonova
Гиҷдалла
03:00
Liil Khuramov
Mandarin
03:32
Ruhsora Emm
Nega yo’qsan
00:32
Odilbek Abdullayev
Aldanasan (remix)
03:11
Akbar Ravshanov
Yodingdami
03:48
Elyorbek Meliboyev
Madina
03:08
AYTEN RASUL
Senden Öğrendim (Funda Arar)
02:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurak
05:18
Zohid
Dil
03:29
Alisher Ne'matov
Bir tiyin
03:17
Alisher Zokirov
Ox-ox Sevaman
03:49
Javohir
Hammasi Tamom
02:14
YesBro SLY & Davrik
Qizlar Nima Gap (99 Muammo)
02:51
Husan
Quyoshimsan
03:18
SanJay
I love you
02:47
Sitora Alimjanova
Gap
03:46
Jahongir Ubaydullayev
Sevishlaring boshqacha edi
03:30
Xurmatillo Ahmedov
Armon
03:01
Diyora Jafari
Yal-yali
03:13
Abduazizxon Asatov
Oshalar
02:43
Zuhriddin Umaraliyev
Vafosiz
03:31
Barnoxon Abdujalilova
Nega seni sevib qoldima
03:59
Azamat Hamroyev
Leyla
03:15
Sevara Iskandarova
Armonlarim
04:01
Nuriddin Fayzulloyev
Dardingni olay man
02:34
Alisher Uzoqov
O’tgusidir
03:32
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onajon (remix)
02:27
Mahliyo Omon
Mening sevgilim
01:01
Dilmurod Daliyev
Ustidan kulmang
04:52
Yagzon
Hammasini bilaman
03:26
Isomiddin Nur
Xiyonatkor janonim
03:29
Dostonbek Sobirov
Baqaloq
03:14
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00