Sanosh - Sevaveraman

Sanosh — Sevaveraman
Ijrochi: Sanosh
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 365
Hajmi: 2.66 MB
Davomiyligi: 02:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevaveraman» qo'shig'ini Sanosh ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:47, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 365 marta tinglangan. Sanosh ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Muhabbatga oshno», «Kormasam».

Sanosh - Sevaveraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00