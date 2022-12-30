Sanosh - Sevaveraman
|Ijrochi:
|Sanosh
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|365
|Hajmi:
|2.66 MB
|Davomiyligi:
|02:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2022
Qo'shiq haqida
«Sevaveraman» qo'shig'ini Sanosh ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:47, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 365 marta tinglangan. Sanosh ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Muhabbatga oshno», «Kormasam».
Sanosh - Sevaveraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.