Сентябрь 2022
269 треков за месяц.
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Jaloliddin Ahmadaliyev
Biz ham bir yashasak maylimi (Studio version)
05:08
Shoxrux Ergashev
Qiynamang
02:55
Sarvinoz Ruziyeva
Ustoz yaxshida
03:26
Estrada shou guruhi
Mister Jimi
02:49
Feruza Jumaniyozova
Bilmadi
03:32
Uzmir va Mira
Men ketaman (New Version)
03:41
Ummon
U ko'ndi (Shohruh)
03:20
Oybek Ahmedov
Sog'indim (New version)
02:53
Jasmin & G'aybulla Tursunov
Dil
04:21
Ramila Rahmonova
Духтари ғарми
05:08
Gulsanam Mamazoitova
Qarashingda
03:51
Jasurbek Mavlonov
Maddam-Maddam
03:45
Mirjalol Ne'matov
Osmondagi oy edi
03:22
Shohzamon & Laju
Bugun korinmaydi oy (feat. Laju)
02:46
Ulug'bek Yulchiyev & Laju
Bugun korinmaydi oy (feat. Laju)
02:46
Jasurbek Mavlonov
Maddam (Premyera 2022)
03:45
Farrukh Sheikh
Lablari bolim
03:15
Seyhan
Yordam ber (cover)
04:17
Asomiddin Axmadsho
Jufti halolim
03:34
Doston Rahimov
Vafo
03:07
Sherbek Shodiyev
Yoqimlisan
03:41
Jayxunbek Matmurodov
Axtara
03:37
Sardor Kasimov
Xayrlashamiz
03:45
Tursunboy Parpiyev
Onam
06:53
Doctor Sunnatbek
Opajonim
03:11
JAVA
Ukam
02:36
Oybek Ahmedov
Unut (Cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
02:07
Nurzida Isayeva
Ruhim qilich (Cover Yulduz Usmonova)
04:20
Avaz Dengiz
Maftuna
03:25
Olimjon Ne'matjonov
Dilnoza
03:08
Xamdam Sobirov
Kabutar
00:15
Yulduz Usmonova & Malik
Tojiki medonet
03:09
Yorqinxo'ja Umarov & Ummon
Qochoq (Shohruh)
04:25
Feruza Jumaniyozova
Abdulloh
04:47
Bojalar
Любовь
03:17
Otabek Mutalxo'jayev
Guli-guli
02:20
Yulduz Usmonova & Malik
Tojiki Medonet (feat. Malik)
03:08
Diyor Ergashev
Ayting ona boshidan qolsin qizi
03:01
SanJay
Pulni kuchin ko’ring onajon
03:45
Diyor Ergashev
Boshidan qolsin qizi
03:01
Jasmin & G'aybulla Tursunov
Ey dil
04:16
Xoliqjon
Qilpillama
02:45
Elyorbek Meliboyev
Bo`ydoq bolamiz
00:12
Akmal
Қураған гүл
03:25
Mino
Tui qandu asalam
03:11
Mino
Labkhandi tu
03:11
Otabek Muhammadzohid
Do`st qo`lingni olmasa, Hatto nazar solmasa
06:30
Otabek Muhammadzohid
Yolgizning yori xudo
06:30
Yulduz Usmonova & Malik
Man Tojikcha namedonam (feat. Malik)
03:08
Ulug'bek Yulchiyev
Boyniki
03:06
Bahrom Nazarov
Boshqasi yo’q
04:20
Dilnoza Kubayeva
Yorijon
03:47
Samandar
Hali kop bor Eslaysan ishon
04:28
Samandar
Borolmaymanda
04:28
Samandar
Toyinga men borolmaymanda
04:28
Uzmir
Ayayay
03:00
Yulduz Turdiyeva
Sol-sol
03:57
Ummon
Bu hayot (Shohruh)
02:41
SanJay
Pulni kuchin ko'ring
03:45
Oybek Ahmedov
Toparman (cover Munisa Rizayeva)
03:50
Izzatbek Qoqonov
Qoshing qarodur
03:16
Firdavs
Aksiy yadgari (tojik tilida)
03:32
Alisher Uzoqov
Ota (monolog)
04:40
Ziyoda
Maylida
03:50
Ziyoda
Yig’ladim Yig’ladim, Kuyladim kuyladim (Maylida)
03:50
Shoxrux (Ummon)
Bu hayot
02:42
Mirjon Ashrapov
Toyingda Yor Yor aytdim ozim (2022)
03:17
JAVA
Dunyo seni togangmas (remix by Dj Qutlugmurad)
04:06
Odilbek Abdullayev
Hayot (remix by Dj Baxrom)
03:52
Yorqinxo'ja Umarov
Yom Yomgir (remix by AR BEATS)
03:51
Xamdam Sobirov
Sumaya (remix by Dj Baxrom)
03:03
Xamdam Sobirov
Onaginam (remix by Dj Bobojon)
03:03
Firdavs
Аксе ядегари (cover)
03:35
Zemir
Bedor
02:48
Uztime
Osmon qora
02:59
Zamin
Mazzali-mazza
04:30
Naimjon Obloqulov
Gulilolam
03:07
Nigina Nabiyeva
Uyalaman
03:22
Oybek va Nigora
Sovg'a qil
03:26
Gulasal Abdullayeva
Leyli
03:51
Bojalar
Sezmaysan (ver 2)
03:16
Nurzida Isayeva & Husan
Binafsha
04:07
Elyorbek Meliboyev
Jonim Madinam
03:08
Xanna
Rastoyana
03:06
Alisher Mambetov
Yodimda (remix by Dj Baxrom)
02:44
Navruz Umar
Arzimas
04:23
Bunyodbek Odilbekov
Musofirda yurgan ayollar
03:59
Mirzabek Xolmedov
Sizni sog`indim onajon...(monolog)
03:11
SV
Не кино
02:43
SekaVines
Не кино
02:43
Oybek & Nigora
Sovg’a qil
03:26
Komronbek Soburov
Mozosi yoq
03:13
Sayfiddin Muhammadiev
Uylanmasang bolmaydi ukam
02:49
Siroj Boom
Madina
02:48
Elmurod Muhammad
Janonlar
03:35
Хиты 2022
Кайфовать хочу кайфовать
03:06
Vuqar Seda
Кайфовать хочу кайфовать
03:06
Vuqar Seda
Кайфават
03:06
Babymohi
Naynov (Shoxrux Cover)
02:24
Yodgor Mirzajonov & Sitora Alimjanova
Tegaman
03:59
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