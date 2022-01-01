Июль 2022
469 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xamdam Sobirov
Sevgim Unda Qolib ketti
03:50
Şahmar & Ülker
Zaman (Elsen Pro Remix)
03:29
Shahzoda
Seni osmonimga olib ketaman (Remix)
03:06
Shahzoda
Faqat sen (Lounge version)
03:38
Jasur Umirov
Popuri (2022)
08:09
Durdona Kurbonova
Bizning orzular
03:45
Tohir Sulton
Xayollar
03:39
Babymohi
Dom dom kursunu (cover Ibrahim Tatlises)
00:58
Dilmurod Otajonov
Mani-mani
03:39
Ukfora
Malikadek
03:17
Oybek Ahmedov
Sogindim
03:16
Faxriddin Usmonov
Suygin meni
02:51
Xolida Aliyeva
Oshiq yigit
03:03
Tohir Sulton
Hayollar
03:39
Dilfuza Mirzayeva
Seni sevaman
03:00
Sultan Ali
Xayr bevafo
02:53
JAVA
U kelmaydi (Remix 2022)
02:55
Liil Khuramov
Oshiq yurak (Alisher Uzoqov)
03:21
Jasur Umirov
Popuri (2022 Remix)
08:09
Taleh Memmedov
Senden Ayrılanda (Elsen Pro)
03:27
Jaloliddin Ahmadaliyev
Biz ham bir yashasak maylimi
01:15
Afruza
Onajonim
02:51
Moon Band
Olislama
03:01
Jasur Umirov
Salom, Jasur
03:33
Jaloliddin Ahmadaliyev
Eh jo'ralar (Remix)
03:08
Elyor Meliboyev
Mayxonada (Studio version)
03:20
Imron
Shu Yurt (Vatan)
02:56
Kuk choy & Ravshan Komilov
Ozoda sevgan akam (feat. Ravshan Komilov)
03:13
Kuk choy
Seni laylim hajringda tolgonaman (feat. Saudulla Fathullayev Popuri)
03:02
Yulduz Turdiyeva
Bachai xushrucha
04:52
Oybek Ahmedov
Yomg'ir (cover)
01:48
Jasmin
Qoldi
04:28
Jasmin
Mayli bor
03:18
Nodirabegim Kenjayeva
Yoqadi
03:07
Dilmurod Daliyev
Meni aldashdi
04:47
Dilmurod Daliyev
Nilu
03:29
Dilmurod Daliyev
Ko`rdim seni
05:25
Dilmurod Daliyev
Farangizim
06:11
Dilmurod Daliyev
Ota faryodi
04:35
Nurzida Isayeva & Dilmurod Daliyev
Aka Singil (feat. Dilmurod Daliyev)
04:43
Xojiakbar Ruzmetov
Armonim (Cover)
00:52
Azamat Rajabov
Dostlarim
05:37
Isomiddin Nur
Farishta qiz
03:33
Farruh Fazel
Танцуй жан
02:34
Vohidjon Isoqov
Oydekkinam
03:51
Kalandar Yakubov
Musibat (Rasululloh sizni sog`indik)
03:30
Elyor Shaymardanov
Esingdamu
03:44
Asliddin Isoqov
Yuragim
03:11
Azizbek Xadjabekov
Jonginam
03:02
Fotima Iskandarova
Ilk bor korganda seni
04:19
Bahrom Mahmudzoda
Chidab bolmaydi
05:00
Shahruza
101 lazgi
04:11
Faxriddin Sultonov
Qaytgim kelar
03:53
Sayyodbek Saidzod
Ari
03:21
Doston Halimov
Tashlama
03:56
Said Jafarov
Dadam
03:41
Muzaffar Hamdamov
Jigarlarim
04:15
Dilxumor Esirgapova
Бородач ты мой
02:37
Shavkat Xamdamov
Kel desam
03:17
Faxriddin Umarov
Jonginam
04:16
Parvizi Samo
Janona qiz
03:15
Yusuf
Soliham
03:26
Nizomxon Ne'matov
Puling bolsa mazzada
04:19
Tursunboy Parpiyev
Tilla baldoq
03:56
Azoda
Sevgi senga oyin boldimi aldading
05:57
Azoda
Sevgi
03:19
Begzod Ismoilov
Zinokor
03:42
Mirjalol Ne'matov
Tomchi
04:08
Babymohi
Samsak döveci Cover
01:03
Jasur Umirov
Salom Jasur sindi deganlar
03:27
Manzura
Assalomu aleykum
02:45
Xurshid Rasulov
Yoshlik (2022)
02:36
Shohruhxon
Salom Sevgi
02:37
Azoda
Nega Aldading (Sog`inasan)
05:57
Xamdam Sobirov
Remix Yaxshi ko`rsam nima qipti
04:09
Shuxrat Yuldashev
Oy-oy-oy
04:12
Fayzulla Mirdadayev
Janona
03:33
Davlatshox
Kabutarim
03:45
Xurshid Rasulov
Yoshlik bizni tashlab ketadi new
02:37
Davronbek Abdusalomov
Aldangan qiz
03:28
Muxsinbek Raxmonov
Ko`rsam
03:30
Shahzod Ismoilov
Dil
02:53
Sultana
16-yoshlar
03:55
Yulduz Yunusova
Kechiring ona
04:22
Fayzulloh Zokirov
Yolg`izman
04:17
Sevara Iskandarova
Samarqandu-Buxoro to`ylari
02:51
Azamat Rajabov
Ona
03:53
Fayoz Bekmurodov
Hamon sevaman
03:32
Bojalar
Ketvorgan Pari (2022)
03:15
Afruza
Onajonim mani
02:51
Vefa Serifova
Hecneye yox
03:17
Xurshid Rasulov
Yoshlik bizni tashlab ketadi (2022)
02:37
Shohsanam
Musofir
04:25
Shahboz va Navro'z
Yolg'iz tun
02:56
Oybek Ahmedov
Azizam (Slow)
02:36
Karo Sahakyan
Mi qich hamar es (Remix 2022)
02:43
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ketsam meni topolmaysan (remix by Dj Bobojon)
03:38
Xamdam Sobirov
Musofir (remix by Dj Bobojon)
02:44
Xamdam Sobirov
Holimga qara (remix by Dj Bobojon)
03:05
Zafar Ergashev
Barchinoylar (remix)
04:41
←
1
2
3
…
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00