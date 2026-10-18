Asad Toshpulatov - Shokoladim mani
|Ijrochi:
|Asad Toshpulatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|3.38 MB
|Davomiyligi:
|01:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2026
Qo'shiq haqida
«Shokoladim mani» qo'shig'ini Asad Toshpulatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Asad Toshpulatov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meniki bo'lmading», «Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)», «Layli Majnun». Bu Asad Toshpulatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Asad Toshpulatov - Shokoladim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.