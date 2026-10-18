Asad Toshpulatov - Shokoladim mani

Asad Toshpulatov — Shokoladim mani
Ijrochi: Asad Toshpulatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 3.38 MB
Davomiyligi: 01:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shokoladim mani» qo'shig'ini Asad Toshpulatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Asad Toshpulatov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meniki bo'lmading», «Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)», «Layli Majnun». Bu Asad Toshpulatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Asad Toshpulatov - Shokoladim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00