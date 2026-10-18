Ravshan Matniyozov - Qarama
|Ijrochi:
|Ravshan Matniyozov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.51 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2026
Qo'shiq haqida
«Qarama» — Ravshan Matniyozov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Ravshan Matniyozov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Arkak», «Sona», «Hayrondadur». Bu Ravshan Matniyozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ravshan Matniyozov - Qarama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.