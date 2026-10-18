Ravshan Matniyozov - Qarama

Ravshan Matniyozov — Qarama
Ijrochi: Ravshan Matniyozov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.51 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qarama» — Ravshan Matniyozov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Ravshan Matniyozov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Arkak», «Sona», «Hayrondadur». Bu Ravshan Matniyozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ravshan Matniyozov - Qarama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00