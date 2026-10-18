Sabriddin Saidov, Gulnora Turdieva - Oshiqam
|Ijrochilar:
|Sabriddin Saidov, Gulnora Turdieva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|7.12 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2026
Qo'shiq haqida
«Oshiqam» — Sabriddin Saidov va Gulnora Turdieva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Sabriddin Saidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sabriddin Saidov, Gulnora Turdieva - Oshiqam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.