Tenderloin Tourist - Duck Walk Bye Loop

Tenderloin Tourist — Duck Walk Bye Loop
Ijrochi: Tenderloin Tourist
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 3.85 MB
Davomiyligi: 02:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Duck Walk Bye Loop» qo'shig'ini Tenderloin Tourist ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan.

Tenderloin Tourist - Duck Walk Bye Loop qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00