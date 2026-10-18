Tenderloin Tourist - Duck Walk Bye Loop
|Ijrochi:
|Tenderloin Tourist
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.85 MB
|Davomiyligi:
|02:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2026
Qo'shiq haqida
«Duck Walk Bye Loop» qo'shig'ini Tenderloin Tourist ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan.
Tenderloin Tourist - Duck Walk Bye Loop qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.