Muzaffar Mirzarahimov - Oymomo
|Ijrochi:
|Muzaffar Mirzarahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|9.39 MB
|Davomiyligi:
|05:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2026
Qo'shiq haqida
Muzaffar Mirzarahimovning «Oymomo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Muzaffar Mirzarahimov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lolajon», «Yuragim Jim», «Eslagin». Bu Muzaffar Mirzarahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muzaffar Mirzarahimov - Oymomo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.