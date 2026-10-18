Muzaffar Mirzarahimov - Oymomo

Muzaffar Mirzarahimov — Oymomo
Ijrochi: Muzaffar Mirzarahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 9.39 MB
Davomiyligi: 05:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Muzaffar Mirzarahimovning «Oymomo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Muzaffar Mirzarahimov ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lolajon», «Yuragim Jim», «Eslagin». Bu Muzaffar Mirzarahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muzaffar Mirzarahimov - Oymomo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00