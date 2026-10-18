Jahongir Mo'minov - Yashaymiz g’oyoki o’lmaydiganday

Jahongir Mo'minov — Yashaymiz g’oyoki o’lmaydiganday
Ijrochi: Jahongir Mo'minov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 5.54 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jahongir Mo'minovning «Yashaymiz g’oyoki o’lmaydiganday» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.

Jahongir Mo'minov - Yashaymiz g’oyoki o’lmaydiganday qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00