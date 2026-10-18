Doniyor Baxt - Mas manga

Doniyor Baxt — Mas manga
Ijrochi: Doniyor Baxt
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 5.82 MB
Davomiyligi: 03:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Doniyor Baxtning «Mas manga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Doniyor Baxt ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevavardim», «Мощный», «Aldading nega». Bu Doniyor Baxtning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Doniyor Baxt - Mas manga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00