Doniyor Baxt - Mas manga
|Ijrochi:
|Doniyor Baxt
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|5.82 MB
|Davomiyligi:
|03:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2026
Qo'shiq haqida
Doniyor Baxtning «Mas manga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Doniyor Baxt ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevavardim», «Мощный», «Aldading nega». Bu Doniyor Baxtning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doniyor Baxt - Mas manga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.