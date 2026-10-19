Muxlisbek Qurbonov - Sevmagan yurak
|Ijrochi:
|Muxlisbek Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.8 MB
|Davomiyligi:
|01:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2026
Qo'shiq haqida
Muxlisbek Qurbonovning «Sevmagan yurak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Muxlisbek Qurbonov ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko'nglimda bor edi sen qurg'urga joy (Qasting bormi)», «Qashqadaryo tandiri», «Oppa». Bu Muxlisbek Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muxlisbek Qurbonov - Sevmagan yurak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.