Toxir Askarov - Unuta olaman

Toxir Askarov — Unuta olaman
Ijrochi: Toxir Askarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 6.83 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Unuta olaman» — Toxir Askarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Toxir Askarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Toxir Askarov - Unuta olaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00