Март 2020
352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yamin Band
Yurak parcha
06:38
AhmedShad
Клеймо
03:26
Isomiddin Nur
Pul berdim
03:20
Ziyoda
Popuri (2020)
03:26
Yusufxon Nurmatov
Я это ты
03:05
Yulduz Usmonova
Extiyot qiling, ayollar
03:42
Yodgor Mirzajonov
Anori dona
04:18
Shohruhxon
Begonam
03:55
Shirin Mamatova
Pariro'yim
03:07
Mikky
True
03:08
Manzura
Popuri (2020)
04:09
Karavan
Медведи
03:06
Bunyodbek Saidov
Shifokorlar
04:48
Aziza Nizamova
Bir kami to'lmagan dunyo (duet)
02:31
Nigora & Radius 21
Monolog (feat. Nigora)
03:15
Ziyoda & Radius 21
Unutolmadim (feat. Ziyoda)
04:08
Shohruhxon
Begonam (2020)
03:50
Seyyid Taleh Boradigahi
Ey Sevgili , Ya Habibi
04:34
Seyyid Taleh Boradigahi
Ya Habibi Ya Muhammad
04:34
Bojalar
ALO
03:51
Ruxshona & Bojalar
Alo-alo
03:23
Zohirshoh Jo'rayev
Olov
03:32
Radius 21
Dabdala
03:46
Islom Farmonov
Oyxon
03:01
Muhammad Rizo
Sani sevaman
03:20
Shoxruz (Abadiya)
Osmon
03:30
Akbarbek Sapayev
Bevafo
03:44
Mirjon Ashrapov
Gulim
03:38
Axror Baxshi
Kelinoy
03:18
Mariyam (Renessans)
Ayrilamiz
03:42
Zafar Ergashov
Yengaylik virusni
03:17
Xurshid Rasulov
Asragil
06:37
Dilfuza Jo'rayeva
Sensiz (Cover Munisa Rizayeva)
00:58
Mikey & Gayo
Туманна
03:19
EMIN & JONY
КАМИН
03:04
Said Abbosxon
Er bolmasa kimsan ayt ayol
03:22
Yangi Xit
Vapshe Malades
04:00
Jammuzi
Tujme ra..
03:03
Xamdam Sobirov & Ziyoda
Qora atirgul (feat. Xamdam Sobirov)
03:22
Xamdam Sobirov & Ziyoda
Olib ket
03:20
Yulduz Usmonova
Rozimikan
04:29
Yulduz Usmonova
Dona-dona (2020)
04:33
Ozoda Nursaidova
Lamborghini
03:29
Mikky
Город мечты
03:08
Janob Rasul
90-60 (DJ Only Remix)
02:53
Yulduz Usmonova
Ayollar (2020)
03:41
Yulduz Usmonova
Toshkent City
03:53
Yulduz Usmonova
Rozimikan (2020)
04:27
Yudluz Usmonova
Majnuntol (2020)
03:53
Yulduz Usmonova
Dunyolaridan (2020)
04:51
Mirjoxon
Kel yana
03:21
Zohirshoh Jo'rayev
Borsan
03:34
Ozoda
Lamborghini
03:29
Yulduz Usmonova
Dam-dam (Acoustic version)
05:18
Yahyobek Mo'minov
Ayol
04:13
Mikky
Домой
03:38
Javlon Sapoyev
Koronavirus
03:16
Dildora Niyozova
Dard
03:45
Mirzohid Faryoz
Lolam
03:34
Afruza & Azizbek
Non yopkanda
03:54
Muhammadziyo
Nargiz
04:28
Muhammadziyo
Guljahon
03:15
Muhammadziyo
Jamalak
05:55
Muhammadziyo
Karvon ko‘rdim (Jonli ijro)
02:43
Muhammadziyo
Bay-bay
03:59
Zohid
Yur (Remix)
04:03
Yulduz Usmonova
Sho'x balla (Uyg'urcha)
03:49
Yulduz Usmonova
Bir g'azal
03:27
Yakzon
Lala
03:21
Sevara Nazarxon
Kunlarim sensiz (New version)
03:41
Sardor Rahimxon
Musibatga kuyunmang
03:56
Ozoda Nursaidova
Popuri (2020)
04:45
Mohim & Jamila G`ofurova
Habibim
03:53
Milena Madmusayeva
Opera
01:59
Mega xit
Vapshi Malades
04:00
Ohun Hasan
Vapshi malades
04:00
Mirbek
Bilmading
04:05
Milena Madmusayeva
Qadam seriali (Soundtrack)
01:59
Yusufxon Nurmatov
Xoh inon, xoh inonma
04:50
Yulduz Usmonova
Tashkent city
04:05
Maroqand
Gulim
03:38
Furqatbek Jurayev
Onajonim
04:29
Shoira Otabekova
Mening bahtim
03:53
Yulduz Usmonova
Alloh bizni asrasin
05:11
Yulduz Usmonova
Dam dam (2020)
05:17
Husan & Xasan
Sevaman
03:12
Muhabbat Sultonova
Yalan
04:00
Farrux Xamrayev
Esingdami
04:42
Yulduz Usmonova
Aylansin (Xorazmcha)
03:15
Umar Shamsiyev
Do'stlashamiz
04:18
Sardor Rahimxon
Bolam, onang o'lgan dema
03:49
Navruzbek Sobirov
Madina
03:36
Jamshid Abduazimov
Guli (2020)
02:41
Faridam
Sehrin yolu (cover Feride Hilal)
03:28
Farhod va Shirin
Davidam
03:09
Dilso'z
Jonim ukam
03:17
Bahodir Nizomov
Dam-dam (cover Yulduz Usmonova)
04:34
Bahodir Mamajonov
Hali ko'p yig'laysiz
04:19
Khan
Tek Magan
03:23
Nora
Sev dema
03:43
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Март
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00