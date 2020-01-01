Октябрь 2020
137 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muhammadziyo Anvarov
Soginch
03:57
Muhammadziyo Anvarov
Yomgir (theCoverUp Kids)
04:16
Muhammadziyo Anvarov
O’tib ketadi
03:49
Aliko
Дикая мания
02:56
Shahlo Ahmedova
Tanla
02:08
Ogabek Sobirov
Yo'qdir
04:13
Oazis
Сбой планет
04:08
Sahar
Be tu
03:22
Mirjon Ashrapov
Xasta yurak (Remix)
02:46
Sevinch Ismoilova
Bo’ldi bo’ldi bo’ldi
03:06
Xamdam Sobirov
Yuragimni olib ketdi
03:53
Sevinch Ismoilova
Yomon yurak
03:06
Saira
По щекам слёзы (cover Kucher & Janaga)
01:28
Ogabek Sobirov
Sog'inaman
05:24
Dilmurod Sultonov
Jayron (Tojik tilida)
04:05
Aida
Bolim Bolim
03:16
Abror Aktamov
Kim uchun
03:24
Ulug'bek Asraqulov
Yo’q ekan
03:48
Abror Aktamov
Qaytaqol
03:29
Ozodbek Nazarbekov
Inson qasidasi
08:17
Ogabek Sobirov
Shaydo denglar
05:58
Mirjon Ashrapov
Aslida kimsan
02:30
Mikky
Один поцелуй
03:01
Luiza Rasulova
Men bo’lmasam
03:43
Yorqinxo'ja Umarov
Margarita
03:02
Luiza Rasulova
Yetar bas
03:50
Afruza
Tunovesta
02:43
Yusufxon Nurmatov
Inson (cover)
03:22
Surat Islomov
Kerak emas
03:52
Soldier
Malika
03:11
Shoxruz (Abadiya)
O’zga bilan
03:25
Farruh Fazel
Relex-Gucci
03:34
Soldier
Osmonga Ayt
04:02
Shoxruz (Abadiya)
Dolfman
01:50
Yamin Band
Ayblama
03:50
Shoxrux (Ummon)
Dil
03:36
Dias
Vada berma
05:00
GAVRILINA
Только ты
02:17
Karna.val
Истерика
02:29
Oybek Xolmedov
Senyorita
03:27
Ogabek Sobirov
Bo'lmasa
03:49
Giyos Boytoyev
Samovar
04:00
Farrux Xamrayev
Bilsang bilarsan
02:47
Bahriddin Zuhriddinov
Do'stlar
03:20
Xamdam Sobirov
Musofirdan qaytmasam erga tegib ketma
03:45
Xamdam Sobirov
Musofirdan qaytmasam
02:46
Hulkar Abdullayeva
Chilim chakma
03:11
Dilfuza Jo'rayeva
Ado
03:35
Habib Akbarov
Bevafo
04:54
Otabek Mukarramov
Arzimas dunyo
04:23
Yusufxon Nurmatov
Kel, yashaylik (cover Tohir Sodiqov)
03:22
Ogabek Sobirov
Bo'lgaymikan
04:01
Ali Otajonov
Mehr bog'i
04:38
Aliko
Unutamiz
02:18
Doston Ergashev
Onajonimni men sogindim
04:10
Doston Ergashev
Boyning Bolasi
04:01
Shahzoda
ALLA
03:22
Behruz Tohirov
Rad etma
03:14
Yusufxon Nurmatov
Kel yashaylik biz birga
03:25
Sardor Tairov
Hasrat (Piano version)
03:39
Ogabek Sobirov
Kel, ey, dilbar
04:10
Murodbek Qilichev
Kelinchak
03:17
Yulduz Usmonova
Muborak
03:49
Gulsanam Mamazoitova & Zarnigor G'anieva
Ikkinchi ayol (feat. Zarnigor Ganieva)
04:37
Hilola Hamidova
Unutay
03:00
Farrux Xamrayev
Ota Sizni Sog’inganda
03:39
Xurshid Rasulov
Balo ekanda
03:15
Diyor Mahkamov
Mustahkam oila
04:05
Asr
Chiroylisan
03:55
Munisa Rizayeva
Yurak senga nima kerak
03:44
Munisa Rizayeva
Yurak
03:49
Dildora Niyozova
Shukrona
03:56
Shaxboz & Zilola
Hiyla (soundtrack)
04:31
Shoxruz (Abadiya)
Mayli
03:05
Bunyod Jumaniyozov
Jon qizim
03:44
OlmosKhan
Sevaman Sani
02:11
Habib Akbarov
Hayotiy Satrlarim
04:26
Jahongir Poziljonov
Tomchi-tomchilab yog’sin yomg’ir
03:20
Jahongir Foziljonov
Tomchi-tomchilab yog’sin yomg’ir
03:20
Bojalar
Tomchi-tomchilab yog’sin yomg’ir
03:27
Mohira Inji
Devonaman
03:06
Dildora Niyozova
Ey inson ko’zingni och
04:02
Zilola & Shahboz va Navro'z
Hiyla
04:16
Mirjon Ashrapov & Mirjalol
Gulinoza
03:03
Hoji Akbar
Saroy mashrabi
04:34
Asr
Ayt
03:04
Renat Sobirov
Mashup 2
02:56
OlmosKhan
Otajonim
03:25
Hadicha
Sog’ina
03:16
Hadicha
Sog’ina-Sog’ina
03:16
Dildora Niyozova
Kechir Alloh
03:50
Yulduz Usmonova
Qo’l uchida
03:54
Imron
Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas
04:44
Shoira Otabekova
Ko'zmunchoq
03:40
Nilufar Usmonova
Bir qo'shig'im bor
03:13
Malika Ravshanova
Shukrona
03:42
Yulduz Usmonova
Qo’l uchida qilgan savoblar
03:54
Nasimbek
Zor qilaman-da. Sendan go‘zal qizni yor qilaman-da
04:17
Nasimbek Oshiq
Jon qizlarjon Aldamang boydoqlarni
05:24
Nasimbek Oshiq
Sendan gozal qizni yor qilamanda
05:24
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00