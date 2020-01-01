Июнь 2020
177 треков за месяц.
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Zulayho Boyxonova
Sevolmayman (New version)
03:27
Yulduz Usmonova
Qizg'aldoq (volume 2) (Remastered)
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Men seni sevdim (Azer)
03:41
Sardor Tairov
So'nggi so'z
03:49
Dilshodbek Yunusov
Ey, go'zal
02:46
Shahzoda
Dilam
03:13
Sardor Tairov
So’ngi so’z
03:47
Izzat Shukurov
Ishontir
04:11
Davlatshox
Dardlarim
03:13
Yamin Band
Bevafo
03:16
Dias & Mehriddin
So’ngi bora
05:44
ЭGO
Ай аман
03:16
Farruh Fazel
Bor ana
02:54
Bunyodbek Saidov
Aşkım Sevgisi
04:11
Zulayho Boyxonova
Bolishga bosh qo'ysam (New version)
02:56
Yulduz Usmonova
Ko'ngil (volume 2) (Remastered)
04:09
Ulug'bek Rahmatullayev
Chaqaloqlar (New version)
03:47
G'anisher Abdullayev
Yaxshi ko'raman (duet)
03:52
Mirjalol
Nima bo’ldi
02:00
Bunyodbek Saidov
Qachondur
03:11
Renat Sobirov
Seni o’ylayman
03:32
Sardor Tairov
So’ngi so’zing ayt
03:45
Ulug'bek Rahmatullayev
Farzandim
04:20
Mavluda Asalxo'jayeva
Ne qilay
03:44
Zulayho Boyxonova
Arabia
04:03
Yulduz Usmonova
Ey, ukam (volume 2) (Remastered)
03:17
Otabek Muhammadzohid
Nadarkor
03:51
Giyos Boytoyev
Jodu ko'zlar
03:53
Bunyodbek Saidov
Askim sevgisi (Turkcha)
04:10
Bahodir Nizomov
Bekor (cover Yulduz Usmonova)
03:42
Renat Sobirov
Самая-самая
03:35
Akmal Xolxodjayev
Ты молодой, я молодой
03:32
Tohir Sodiqov
Popuri 2020
07:00
Khudjayev
Hastaginam
03:33
Mirjalol
Yo’q Dedilar
02:51
Mirzohid Faryoz
Fasli bahor
03:24
UmidJan & Ulug'bek Mansurov
Yuragim
03:15
Zulayho Boyxonova
Ayirma (New version)
03:04
Manzura
Afsuski dil bechora bechora
03:54
Manzura
Izlamading
03:54
Sardor Mamadaliyev
Onam qariganin sezmay qolibman
04:56
Munisa Rizayeva
Aybim sevganimmi
03:25
Uzmir & MajoR
Ko’rmadim
04:41
Mirjon Ashrapov
Xasta yurak
02:46
Davlatshox
Ota-Onang bo’lmasa
03:00
Aziz Rametov
Onajonim
04:28
Rayhon
Popuri
02:45
Hadicha
Dona-dona Gulingman
03:26
Hadicha
Dona gulingman
03:26
Manzura
Мама
04:27
Zahida
Armon (Cover)
01:11
John Roomy
Askim beni
03:21
Zulayho Boyxonova
San-san
03:34
Ulug'bek Rahmatullayev
Men seni sevaman (Remix)
03:22
Otabek Muhammadzohid
Diloro (version-2)
03:22
Gulasal Abdullayeva & G'ulomjon Yoqubov
Turnalar
04:24
Beggi
Yolg'on
03:15
Shoxruz (Abadiya)
So’ngi bor
04:03
Shoxruz (Abadiya)
Bugun menga dunyo tor
04:03
Oybek Sangin
Sevaman de
04:13
Ersin & Sanjar & Ulug`bek
Endi yo’qman (Dramma)
05:04
Sevara Nazarxon
Bir kam dunyo 2020
02:39
Lola Yuldasheva
Xabar ol
03:17
Lola Yuldasheva
Kel
03:44
Lola Yuldasheva
Bilmaysan
03:53
Yusufxon Nurmatov
Небо над землёй (cover)
05:00
Said Abbosxon
Hayot
04:48
Jo'rabek Qodirov
Yo’g’e
03:46
Zulayho Boyxonova
Kimnidur sevganmisan (New version)
03:32
Shahzoda
Megamix (Billionaire, Мой золотой, Habibi)
04:25
Otabek Muhammadzohid
Дильяра
03:20
Sahar
Unutganim yo’q
03:34
Sardor Navruzov
Yor Edim
03:54
Shohjahon
Bormas
03:26
G.Islam & Begi music
Yonaman
03:33
SanJay
Onajonim onam
03:45
Husan & Xasan
Kechding
03:42
Xurshid Rasulov
Otang bo’lsa
04:21
Mohira Inji & Renat Sobirov
O’zbek estradasi hitlari (MashUp)
03:06
UluG’ Rap
Onajonim
03:13
Zulayho Boyxonova
Bo'lmasa bo'lmas (New version)
03:32
G'ulomjon Yoqubov
Segoh
08:32
Elmurod Ziyoyev
Bale-bale
03:22
Bahodir Nizomov
Kalbimin tek sahibine (cover Irem Derici)
03:12
Farrux Xamrayev
Otajon namoz o’qing endi
03:03
DilshodRap
Maqsad
02:56
Madamin Hoshimov
Malikam 2
00:00
Jo'rabek
Eslab kelsa
05:00
SanJay & Jahongir Otajonov
Ko’rsatdi yuzin
04:00
Ummon
Do'st (Shohruh)
03:22
Daler Xonzoda
Sorbon
03:19
Uzmir
Biz bandamiz
02:54
Bonu
Qoldimku
04:04
Dj Only
Eplab yurganlar 2
03:27
Bojalar
Zerda (Remix by Dj Only)
03:24
Shoxrux (Ummon)
Do’st
03:22
Dias
Gulim
03:56
Shoxruz (Abadiya)
Qadam
03:00
Shahzoda
Sog'inaman
03:34
Murod Manzur
Yolg'onchisan
03:59
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