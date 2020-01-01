Апрель 2020
268 треков за месяц.
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Isomiddin Nur
Yuragimni qiynama
00:00
Zohirshoh Jo'rayev
Sayyor bo’ldim man
04:42
Sardorbek
Kelaqolsang
00:00
Rahima
Izla mani
03:16
Shirin Mamatova
Messalina
03:29
Kaniza
Sevaringman
03:13
Hayot Nur
Abadiy
00:00
Humoyun Turdiboyev
Uyda qoling vatandoshim
00:00
Jonibek Saydaliyev
Nahotki
00:00
Lary Morena
Imi e dor (Cover Alican
02:50
Dj Only
Kulaver (Jamin Trans)
02:59
Shoxrux (Ummon)
Ketarsan oson
03:03
Akbar Sodiqov
Ramazon
00:00
Zohid
Mayda-mayda (New version)
04:22
Rayhon & Ulug'bek Rahmatullayev
Shunchaki
03:39
Tohir Mahkamov
Qiyomat kun
04:54
Shirin Mamatova
Io ti penso amore
03:14
Sardor Rahimxon
Xush kelding kutganim, mohi Ramazon!
03:07
Farhod va Shirin
Sevaman demadik
04:10
Davron Ergashev
Ya habibi ya Muhammad
04:50
Daler Xonzoda
Biyoed
03:32
Kaniza
Sevaringman mp3
03:10
Axror Baxshi
Koza
00:00
Dilmurod
Chalgitma
02:48
Farhod Saidzod
Yoshlik
00:00
Dil-hidaya
Allohni eslang
00:00
Zohid
Zo’r musiqa
03:26
Khan
Sevdimmi
03:29
Nozima Matnazarova
Arva
00:00
Amin Akbarov & Rustam Xamrayev
Yiglamagin
00:00
Shahzod Yuldashev
Aldama
00:00
Ikromjon Abdumannopov
Kozlar
00:00
Anvar Sanayev
Yiglama jonim
05:53
Abdulaziz Zokirov
Bahor (Diydor shirin)
00:00
Shahboz va Navro'z
Muzlagan yurak
03:30
Zohid
Mayda-mayda
00:00
Jasur Umirov
Xondor aka
03:18
Navruz
Muzlagan yurak
03:30
Mohirbek
Alhamdulillah
04:24
Ahmed Mustafayev
Mehebbet 2020
04:15
Manzura
Ya habibi Ya Muhammad (Salovot)
03:01
Sherxon
Lanat
00:00
Umidaxon
Hayotim
00:00
Rapper Bad Boy
Xayr qizaloq
00:00
Manzura
Ya habibi Ya Muhammad (cover)
02:48
Shoxruz (Abadiya)
Mohi Ramazon
00:00
Sherzod Ergashev
Ramazon muborak
00:00
Aziz Esanov
Dost
00:00
Akbar Sodiqov
Yuzing bormi
00:00
Iqbol Muhammad
Ramazon keldi (Sanatkorlar tuhfasi)
02:42
Davron Ergashev
Ya Muhammad
04:50
Gr. Sultan
Yaralangan dil
03:51
Bekzod Annazarov & Luiza
Shirin Tush
03:05
Bekzod Annazarov
МАМА
04:04
Bekzod Annazarov
Beg’uborim
03:28
Bekzod Annazarov
Bilmading
03:25
Bekzod Annazarov
Boraver
04:50
Bekzod Annazarov
Dunyo
04:05
Bekzod Annazarov
NONA
01:49
Bekzod Annazarov
Oqibat
02:34
Bekzod Annazarov
Taqdir
03:09
Bekzod Annazarov
Unutdim
02:50
Bekzod Annazarov
Детка
03:28
Bekzod Annazarov
Неземная
01:48
Bekzod Annazarov
Do’st
03:45
Bekzod Annazarov
Сколько стоит твоя
02:10
Iqbol Muhammad
Muhammad (S.A.V)
00:00
Anvar Sanayev
Yondim men
03:15
Anvar Qosimov
Ramazon Muborak
02:37
Zaynab Xudoyorova
Onajon
00:00
Farrux Xamrayev
Ramazonim xush kelibsan
03:18
Hamidshox
So’nggi So’zim
03:46
Firuz Ruzmetov
Kechiring ona
03:57
Gulizebo
Oldomo
03:26
Dildora Niyozova
Dard (Cover)
03:25
Otabek Muhammadzohid
Shifokorlar
03:18
Zohirshoh Jo'rayev
Suysa bo’lmas
04:10
Hayot Nur
Ey sanam
03:31
Yulduz Usmonova
Salovot
04:11
Rapper Bad Boy
Zarichka
04:00
15 25 guruhi
Sarvara
03:10
Zarif Kadirkulov
Ota-ona
00:00
Fazliddin G'ulomov
Hoy
00:00
Alisher Ne'matov
Nigoram
00:00
Temur Shamsutdinov
Ota-ona
04:37
Zarrux
Ketaman
04:00
Kamoliddin Mullajonov
Xaqni tanish
00:00
Nozima Matnazarova
Boshqani
00:00
Shoxrux Izmailov
Jaroxat
00:00
Shahrizoda Abdullayeva
Nashida
04:05
S-Tune
Layli
00:00
Zahida
Всё в твоих руках
02:37
Shirin Mamatova
Forte
03:56
Dilshodbek Yunusov
Qizg'aldoq
03:14
Benom
Yuragim (Remix)
03:49
Zokir Otajonov
Seni kutgayman
05:30
Bexruzbek Soliyev
Sinov
04:42
Binardin
Boshliq
00:00
Shirin & Farhod
Sevaman demadik
04:10
Reynmen
Leila (Remix by Dj Only)
02:43
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