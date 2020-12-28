Davlatshox - G’arqman

Davlatshox — G’arqman
Ijrochi: Davlatshox
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 798
Hajmi: 4.99 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-12-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«G’arqman» — Davlatshox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 798 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».

Davlatshox - G’arqman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00