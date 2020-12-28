Davlatshox - G’arqman
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|798
|Hajmi:
|4.99 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-12-2020
Qo'shiq haqida
«G’arqman» — Davlatshox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 28-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 798 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».
Davlatshox - G’arqman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.