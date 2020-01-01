Январь 2020
123 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Afruza
Vot takaya
03:37
Sharof Muqimov
Popuri (2020)
03:56
Shahnoza Otaboyeva
Seni
03:35
Lola Ahmedova
Medoni
03:47
Dilmurod Sultonov
Ibi-ibi
03:46
Ali Otajonov
Xotira
04:10
Mirjalol
Ранен
03:02
Firdavs
Ishq
03:29
Yagzon
Yana u
03:41
Saman
Dard
03:37
Boburbek Arapbaev
Meni kambagal deb qiz bermaganlar
03:45
Sobirkhoja Murodov & Aziz
Jizzaxlik qizaloq
03:10
OlmosKhan & Shaxnur
Ona
04:04
Charos & Xislat Xamdamov
Unutaman Albat
03:37
Shahnoza Otaboyeva
Sani-sani
03:38
Tohir Sulton
Qalam qosh
03:12
Farrukh
Bacacilar
03:34
ABBBOSE
Likilla
01:43
ABBBOSE
Tantana
01:36
ABBBOSE
Tashlandiq (Sevimli Ovoz)
02:57
ABBBOSE
Balandroq
02:08
ABBBOSE
Maxrum (ft. MayDi)
02:29
ABBBOSE
1 minut
02:16
ABBBOSE
Shoshilma qizgina (Sevimli Ovoz)
03:25
ABBBOSE
Farq
02:03
ABBBOSE
XXI ASR
02:29
ABBBOSE & Beki
Xoxlaganimdek (ft. Beki)
02:21
Hormela
Hormela (Prod. by Magic)
02:13
Hormela
Radar (Pose Flow)
02:00
Zohid
Yo'qsan
04:20
Aziza Nizamova & Jasurbek Mavlonov, Umidaxon
Popuri
06:27
Hormela
Nega bollaga farqi yo
03:45
Hormela
Nega nega qizlar mahliyo
03:45
Hormela
Polniy bak
02:24
Sharof Muqimov
Ayolni urma
04:55
Mohim
Jonginam
04:48
Faridam
Izladim
03:35
Yamin
Jim (Remix)
03:13
Yahyobek Mo'minov
Bahor kelguncha
05:26
Shohzamon
Narxi qancha mehrni ayting (Solo version)
03:42
Samir
Алло-алло
03:30
Mohim
Kuylar dutor
03:07
Maroqand
Sevgi
03:27
G'ayrat Usmonov
Yuragimni yashirib qo'y
03:59
Farrux Xamrayev
Joynamoz bering
03:57
VIA Marokand
Sevgi (2020)
03:27
Shohzamon
Narxi qancha mehrni ayting
03:44
Indira
Musofir
03:38
Shohruhxon
Gulim-gulim
03:03
Shohruhxon
Gulim
03:03
Samir
Allo-allo
03:31
Mirbek
Sinmadim Ona
03:29
Dilso'z
Ketaver
03:35
Sevara Nazarxon & Shahriyor
Колабо
03:28
Sevara Nazarxon
Sirdoshim (Remix)
03:59
Malika Ravshanova
Yorilma tosh
03:45
Gulzoda Xudoynazarova
To'yona
02:31
Choribek Shokirov
Boraver
03:25
Yulduz Usmonova
Qora ko'zim
03:31
Otash Xijron
Yomonmanmi
03:52
Farrux Xamrayev
Ado qilding
02:58
OlmosKhan
Qaytmagin
02:45
Siroj Dj
Sogindim ona
03:39
Bunyodbek Saidov
Domib-domib
04:24
Alisher Rahmatullayev
Lady
02:42
Manzura
Sen meni ishontir
02:49
ZafarYor
Malina
03:09
Yulduz Usmonova
Qadr yig'laydi
04:47
Sardor Rahimxon
Roziman deng
01:39
Malika Ravshanova
Dadajonim
03:44
Gulzoda Xudoynazarova
Dilxiroj
04:13
ZamonaM & Yagzon
Mana Man
04:11
Mirbek
Dilafruz
03:56
Ozoda Nursaidova
Sevasanmi
03:27
Sardor Rahimxon
Yaxshilik qiling, faqat Alloh bilsin
02:38
Lobar Umarova
Mahalla
03:41
Hulkar Abdullayeva
Mandadur
05:25
Saira
Kelmaysan
03:18
Abror Aktamov
Yurak
03:30
Yagzon
Olib ket
03:19
Dildora Niyozova
Rashk
02:23
Umar Shamsiyev
Lolam
03:46
Mirbek
Bidir Bidir
02:58
OlmosKhan
Hammasini Unutaman
02:10
Bahrom Nazarov & Yulduz Turdiyeva
Mavrigi
04:31
Vohidjon Isoqov
Go'zal qiz
03:55
Shahnoza Otaboyeva
Yolg'on muhabbat
03:57
Nargiz
Nastarin
04:18
Botir Zokirov
Majnuntol
03:45
Sherzod Bek
Yoriltosh
03:43
AnvarMusic
Обманула
01:28
Shod
Dilim
03:47
Shohjahon Jo'rayev
Keraksan menga
04:44
Shohruhxon
Sevmadimmi
03:23
Milena Madmusayeva
Dunyo
04:37
Ummon
Armon
03:53
Ilyosbek Nazarbekov
Menman
03:47
Yulduz Turdiyeva
Sevolmasang ayt
05:02
Yulduz Usmonova
Dunyo (2020)
04:20
Shahzoda & Benom
Don't leave me
03:45
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00