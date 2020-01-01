Июль 2020
138 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Vohid Abdulhakim
Xudo bilar
04:11
Shahzoda & Benom
Im shab (Radio edit)
03:12
Manzura
Izlamading (Radio edit)
03:49
Oybek Xolmedov
Faraz qil
03:34
G'anisher Abdullayev
Ona
04:02
Mirjalol
Sog’inmay
03:37
Sharq
Jufti halolim
03:14
Qaroqchi & Madina
Dialog
02:47
Konsta & ABBBOSE
DAM
02:37
Ruhsora Emm
Фальшивые
03:24
GAVRILINA
Жу Жу
02:48
Oybek & Shahboz va Navro'z
Ajraldik
03:31
Manzura
Esingdami (Solo version)
03:38
Jo'rabek Qodirov
Xiyonat
04:30
Hojiakbar Haydarov
Ola kelgil
03:20
FarMix
Sog’indim seni yana
05:12
Farrux Xamrayev
Otang rozi emasmish
03:18
Milena Madmusayeva
Sog’inchlarim
03:39
Muzicaif
Muzlagan
02:36
Mardonbek Hamidov
Qayda
03:43
Ozodiy
Otangizni uyatga qo’ymang
03:25
Ozodiy
Uyatga qo’ymang
03:25
Orzubek Rizayev
Ming afsus
03:36
Shoxruz (Abadiya)
Qiyin
03:20
Sevara Nazarxon
Menga ham o'rgating (Remix)
03:30
Manzura
Izlamading (Tojik tilida) (Radio edit)
03:48
Mirjon Ashrapov
Qora ko'zim (Remix)
03:33
Beggi
Aisha (Uzb version)
03:49
Abduvali Rajabov
Unut meni (Remix)
03:08
Qaroqchi
Bevafo (feat. Sevara(Zamonam))
03:01
Qaroqchi
Dard (feat. Dilfuza)
02:51
Qaroqchi
Jannatim Onam 2
03:19
Qaroqchi
Jannatim Onam
03:47
Qaroqchi
Jigarlarim (RapTiLeO)
03:51
Qaroqchi
Men bilan emas
03:56
Qaroqchi
Qaytma
03:27
Qaroqchi
Sevgisi Arzonim
02:47
Qaroqchi
Soxta Do’st
02:44
Islom(Billur) & Qaroqchi
Tashlandiq (feat. Islom(Billur))
03:30
Islom(Billur) & Qaroqchi
Xato (feat. Islom(BilluR))
03:44
Qaroqchi
Xayr Alvido (RapTiLeO)
03:46
YolgizBek & Qaroqchi
Yolg’on baxt (feat. Yolg’izbek)
03:00
Asadbek Hamdamov
Ozorim
04:28
Konsta & ABBBOSE
Dam (feat. Konsta)
02:37
Konsta & ABBBOSE
Dam (feat. Abbbose)
02:38
Konsta & ABBBOSE
Har kuni dam
02:39
Mohira Inji
Hamon
03:02
Malika
Ketma
03:41
Rayhon
Chorlayverar
03:17
Yusufxon Nurmatov
Антигерой (cover Elman)
02:13
Sahar
Стюардесса
04:10
Munisa Rizayeva
Dil-dil (Extended version)
04:24
Aziza Nizamova
Unut dema
03:18
Yangi xit 2020
Man ko’changdan o’taman gul ko’tarib
02:12
Davron & Doniyor
5 Daqiqa
03:01
Shoxruz (Abadiya)
Yolg’onlaringdan
03:20
Shoxruz (Abadiya)
Bilgin qanchalar qiyin
03:20
Jahongir Otajonov
Na na na
03:04
Dias
Armonim
03:49
Lazik Pro (StarsSound)
Sog’indingmi Ayt
03:27
Zahida
Колыбельная (cover Rauf & Faik)
02:02
Yusufxon Nurmatov
Shunchaki (cover Shahzoda)
04:31
Jasurbek Mavlonov
Tadbirkor
03:47
Sahar
Красная платья
03:55
Jasurbek Mavlonov
Rayhon
03:45
Azim Mullaxonov
Unutmadingmu
05:08
Rapper Bad Boy
4 Yillik Udar
05:22
Nodirbek Ibrokhimov
Sensiz
03:52
Xamdam Sobirov
Kapalak
03:17
Muhabbat Sultonova
Yurak
04:14
Shoxruz (Abadiya)
Samarqandda
03:37
Xushnud
Dildorim
03:37
Khudjayev & Sardor Navruzov
Sensizlik
03:43
Bekzod Eshonov
G’o’r ishim ko’p
04:25
Ahror Madrahimov
Charchadim
03:44
Ulug'bek Rahmatullayev
Bemor (New version)
04:12
Sahar
Солнца
03:59
Jasurbek Mavlonov
Samarqandda bir qiz
04:37
Jahongir Otajonov & Ali Otajonov
Zikr
03:08
Bunyodbek Saidov
Tur o'yna
03:37
Azim Mullaxonov
Gulmisiz
03:35
Afsona
Bo’lgin yonimda
03:38
Zohid
Xiyonat
03:05
Jahongir Otajonov
Qiz o’ynasin
03:04
AysBerG
Onajon
03:10
Xushnud
Kula olmadim
05:27
Shoxrux
Миллионы
02:55
Munisa Rizayeva
Dil-dil
03:19
Xamdam Sobirov
Navoi city
02:14
Gulsanam Mamazoitova & Ozodbek Nazarbekov
Xush kelding, Navro'z!
05:16
Farrux Raimov
Бухара
03:13
Munisa Rizayeva
Dil
03:19
Farrux Raimov
Buxara
03:13
Nadyr
Короче
03:04
Yulduz Turdiyeva
Tavba
02:41
Shoxrux Ismoilov
Kattakon
03:54
Vohid Abdulhakim
Saqlagin Robbim
04:19
Ummon
Ketarsan oson (Shohruh)
03:03
Ulug'bek Rahmatullayev
Layloyimsan (New version)
03:36
Hosila Rahimova & G'ulomjon Yoqubov
Baxshi qiz
04:18
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00