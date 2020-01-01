Август 2020
112 треков за месяц.
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Yusufxon Nurmatov
Sevarmiding ayt (Klip HD)
03:53
Yusufxon Nurmatov
Yor yo’lingga qarasam
03:04
Yusufxon Nurmatov
So’rasangiz beradi Xudo
03:32
Yusufxon Nurmatov
Surasangiz xudo beradi
03:32
Yusufxon Nurmatov & Xayrulla Hamidov
Ayirma Joynamozimdan
04:13
Yusufxon Nurmatov & Xayrulla Hamidov
Tushimda
04:10
Yagzon
Salom gulim
03:47
Ummon
Guli (Shohruh)
03:20
Shadisha
Versace
03:15
Farrux Raimov
Камила
04:17
Abbosxon
Sevaman NRJ
02:31
Asadbek Hamdamov
Jazo
03:32
Shoxrux (Ummon)
Guli
03:20
Uzmir
Колыбельная
03:34
Gulnoza Jumaniyozova
Go’ydirdi
03:16
Muhammadziyo
Voy mani qadrdonlarim
03:56
Muhammadziyo
Voy mani Akaxonlarim
03:56
Muhammadziyo
Nomard baribir mard bulib qolmas
03:54
Muhammadziyo
Dostim
03:54
Muhammadziyo
Kopayib ketdi
02:30
Doston Ergashev
Dostim havolanib ketma
03:40
Doston Ergashev
Ey chiroqchi tomonlarda
03:06
Gafur & JONY
Lollipop (Cover by Самат Долотбаков ft. PeriDoll)
02:30
Rubail Azimov
Menim eshqim
03:30
Uzeyir Mehdizade
Vicdansiz
03:04
Asiq Musqulat
Bilmedi Bilmedi
03:51
Xolamning qizi
Bahrom va Ramila
03:42
Hasan Ohun
Apajon Apaa
02:05
Sebnem Tovuzlu
Derdime Derman
03:56
Tohir Sulton
Sog'inib
03:47
Mirjon Ashrapov & Po'lat Raxmon
Vay-vay
03:08
Afruz
Olifta
03:10
Janob Rasul
Sog’indingmi jonim soginding’mi
03:33
Gulnoza Jumaniyozova
Begona
03:24
Shohruh Mirzo
Popuri
06:35
Mirjon Ashrapov
Dusti man
03:41
Xamdam Sobirov & Shoxjaxon Ergashev
Kutmoqdaman
03:08
Elmurod Ziyoyev
Sen bunchalar go'zalsan
04:33
Looking & RYTHM
Kunduzgacha
04:18
Doston Ergashev
O’ylamadime
03:06
Furqat Macho
Yomon
03:07
Janob Rasul
Sog’indingmi
03:33
Munisa Rizayeva
Qo’ygin Yurak
03:44
Shahboz va Navro'z
U tomon
03:18
Sevara Nazarxon
Ласточки
03:26
Gafur
Нашёл тебя
02:52
Renat Sobirov
Bir dona
03:36
Benom
Sevgi dard
03:19
Husan & Xasan
Yolg’onlar
03:47
Yorqinxo'ja Umarov
Gulchehrabonu
03:50
Dias
Mayli
03:49
Mahliyo Omon
Layliman
04:05
Shoxrux (Ummon)
Sarson
03:38
Farrux Xamrayev
Ey Do’st
04:09
Ummon
Sarson (Shohruh)
03:39
Gafur
Борьба
03:17
Aziza Nizamova
O'ylama (duet)
03:56
Saira
Bezori
03:17
Umidaxon
Dastingdan
03:14
Dilso'z
O'zingga oshiq qil, Alloh
03:52
Davron Ergashev
Ishq
04:13
Leyla
ABDULLA
03:29
AysBerG
Hayot
06:00
Sardor Mamadaliyev
Yiqilsang
03:14
Iroda Nosirova
Salovat
02:52
Gafur
Ты не моя
02:46
Jamshid Abduazimov
Vafodorim
03:10
Husan & Xasan
Trend
02:15
Iroda Dilroz
Jonim
03:08
Shoxruz (Abadiya)
Sevgi-sevgi
03:05
Xamdam Sobirov
Qora qosh
03:35
Shohzamon
Onamga dori oldim
02:24
Sabina Mustayeva & Raha
Истерия
03:32
Munisa Rizayeva & Yamin
Armon (Remake)
03:20
Gafur & ARVVB
Оставь
03:15
Shahzoda
Bir dona
03:05
Dias
Yor-yor sadosi
03:33
Shahzoda
Mayli
03:22
Feruz Jo'rayev
Allohim bor
03:16
Shoxrux (Ummon)
Begona
03:03
Shahzoda
Hayotim senga berdim, Yuragim senga berdim
03:22
Shahzoda
Birdonang bo’lsam
03:05
Aida
Nega
03:41
Janob Rasul
Dikir-dikir
03:07
Janob Rasul
Dikkir-dikkir
03:07
Nodir Ibrohimov
Bilmadi
03:19
Olimjon G'aybullayev
Ey Yor
03:16
Konsta
Layli
04:16
Konsta
Santa
04:42
Konsta
Umr o’tar
03:44
Konsta
Jinnixona
02:20
Konsta
Uchaman
03:30
Konsta
Mo’jizalar
02:50
Konsta
Qayiq
02:40
Konsta
Izladim
03:46
Shohruhxon
ILK SEVGIM
03:15
Xamdam Sobirov
Endi sen haqingda sherlar yozmayman
03:39
Yusufxon Nurmatov
Nima deymiz Allohning huzurida
03:48
Xamdam Sobirov
Qora kapalak (Remix)
02:56
Lyric & AlpoN
Go’zlarima Bak
03:43
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