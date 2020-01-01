Сентябрь 2020
110 треков за месяц.
Январь
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Март
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Май
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Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yamin
Mayli ket
03:17
Shohzamon
Mayxona (Tojik tilida)
03:55
Saira
Cennetten cicek
02:00
Nargiz
Xorazmcha
03:06
Murod Manzur
Yorim demasman
03:23
Mirjon Ashrapov
Arazchim
02:57
Beggi
Tashkent City
03:26
Mustafa Ceceli
Rüyalara Sor
03:07
Vohid Abdulhakim & Sarvinoz
Yomg'ir yog'ar
04:01
Gafur
Ты одна
02:52
Beggi
Elim
03:34
Gulsanam Mamazoitova
Yomg’ir
04:36
Hilola Hamidova
Onam
03:18
Dilmurod Sultonov
Jayron
04:06
İrem Derici
Yazsın Bana
03:04
Vefa Serifova
Bele yaxsidir
03:54
Shahzoda & Benom
Im shab (New version)
03:43
Nilufar Usmonova
Mendan meni so'rama
02:59
Gafur
Не могу терпеть
02:25
Beggi
Bir marta
03:50
Saira
Buyurmadi baxt (cover Rayhon)
02:27
Sabina Mustayeva
Пахтакор
03:39
Mirjon Ashrapov & Po'lat Raxmon
Yomon
03:06
Gafur & JONY
Lollipop
02:29
Beggi
Beggi
03:26
Bahriddin Zuhriddinov
Aytolmasam
03:42
Hamidshox
Armonli
04:00
Hadicha
Begim
04:10
Sharof Muqimov
Leylam
03:40
Dildora Niyozova & Mirjalol
Yondi dil
04:04
MINOR
NOSTALGIA
03:45
Mahliyo Omon
Gap yo’q
03:28
Saira
Kichkintoy qiz
02:24
Muzaffar Mirzarahimov
Yarim umrim
04:35
Murodbek Qilichev
Kadi
05:32
Maroqand
Alma
03:02
Timur Usmanov
O’zing
04:32
VIA Marokand
Alma
03:02
Rubail Azimov
ESQ
04:17
AYTEN RASUL
EŞQ ( COVER )
02:52
Yakzon & Mia
Yoshlar
03:21
Daler Xonzoda
Jon bo tu
03:25
Xamdam Sobirov & Dildora Niyozova
Yondi dil
04:01
Uzmir
Alvido
03:58
Dildora Niyozova
Jigarlarim
03:24
Lobar Umarova
Mazlumlar
03:18
Nahide Babashlı
Ay Yuzlum (REMIX)
04:28
Akmal Xolxodjayev
дорогая прости меня (COVER MIYAGI)
03:32
Akmal Xolxodjayev
Сияй (COVER)
02:00
Chingiz Mustafayev
Can can
04:24
Shohzamon
Mayxona
03:52
Mirjalol
Sen bilmading
03:50
Munisa Rizayeva & Yamin
Armon (Piano version)
03:15
Gafur
OK
02:26
Gulinur
Yomonda
03:06
Kaniza & Otabek Mutalxo'jayev
Sevgi fasli
03:48
Bahrom Nazarov
Bir taraf
03:36
Dildora Niyozova
Armon bo’ldi (piano version)
03:36
Oybek Xolmedov
Kulsam baxtli demang
03:37
Ulug'bek Rahmatullayev
Ko’rolmagan ko’zlar
04:04
Beki
Dabdala
02:30
Lika Kosta
Minor (Cover)
02:49
Bahodir Mamajonov
Dadamday bo’lolsaydim
05:16
Yusufxon Nurmatov
Meni sevma (cover Shohruh)
02:49
Muhammad Ali
Yana-yana
02:51
Jasurxan Gaipov
Sen meni
03:42
Gafur
Мария
02:29
Muhammad Ali Navruzov
Yana-yana
02:48
Shoxruz (Abadiya)
Yaxshi Edi 2020
03:44
Hilola Hamidova
Bu hayot
04:10
Jamshid Sultanov
Biz balki Kichkinamiz
02:39
Zilola
Yolg’on
04:08
Ulug'bek Rahmatullayev
Omadimni ko’rolmgan ko’zlar qancha
04:04
Naz Dej
Daha Besdir
04:18
Sarvinoz Sara
age ishq
03:19
Naz Dej
Sorma
03:23
Xamdam Sobirov
To’yimda bugun Dadam yo’q
01:39
Nasafiy
Kichkintoy qiz, Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz
02:38
Saira
Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz
00:32
Jasur Gaipov
Sen meni
03:42
Vüqar Sübhan
Ay dadavay Vay dadavay
02:41
Shahzoda
Ming shukur aytay takror
04:12
Farrukh (Mingburnu)
Tulki
03:18
Mashxurbek Yuldashev
Dust (guitar version)
02:46
Kaniza
His et
03:36
Mohira Inji
Bilmading
03:26
Jasur Umirov
Ey qizi
03:32
Ozoda
So’yla Istanbul
04:16
Leyla & Adiz
Yurtim fidoyilari
03:00
G'anisher Abdullayev
O'ynab-kulib
03:13
Bahriddin Zuhriddinov
Pulim yetmadi
03:20
Yamin Band
Mayli ket
03:17
Jamshid Sultanov
Biz balki taqdir uchun kurashishga kichkinamiz
02:39
Jamshid Sultanov
Kichkinamiz
02:39
Ozoda Nursaidova
So’yla istanbul
04:16
Ислам Итляшев
Салам Алейкум Братьям
02:55
Ислам Итляшев
На нервах
03:18
Qumral
Getmek İsteyen Geder
03:30
Zaur Eli
Canan Kimi 2020
03:29
Nihat Melik
Yare Sirin
03:48
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