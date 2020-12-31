Indira - Seni eslab
|Ijrochi:
|Indira
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|922
|Hajmi:
|4.39 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|31-12-2020
Qo'shiq haqida
«Seni eslab» — Indira ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 31-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 922 marta tinglangan. Indira ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «O’zgasiga (feat. Indira)», «Musofir», «Aybim sevganim (cover)».
Indira - Seni eslab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.